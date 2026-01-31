Jueza rechaza frenar despliegue del ICE en Minnesota pese a protestas

Manifestantes se concentran en el centro de Minneapolis para exigir el retiro del ICE, tras la muerte de dos ciudadanos durante el operativo migratorio.

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno de Minnesota para suspender la operación migratoria desplegada por el gobierno de Donald Trump en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, pese a reconocer que las acciones de los agentes federales han tenido consecuencias graves para la población del estado.

Lo anterior ocurre en medio de la polémica por la acción que agentes perpetraron contra Alex Pretti el sábado pasado, contra quien dispararon supuestamente en defensa propia, lo que provocó su muerte.

Decenas de personas marchan frente a edificios gubernamentales en Minnesota, en rechazo al despliegue de agentes federales de inmigración. ı Foto: Reuters

En su resolución, la jueza Katherine Menendez señaló que las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, ídem) han generado efectos “profundos e incluso desgarradores” en Minnesota.

No obstante, sostuvo que las autoridades estatales no lograron demostrar que el despliegue de alrededor de tres mil agentes federales resulte ilegal o viole la soberanía del estado.

Al respecto, la magistrada subrayó que un tribunal federal de apelaciones había anulado recientemente una orden judicial previa que imponía restricciones más severas a las operaciones de ICE en Minnesota. En ese contexto, advirtió que una orden para detener por completo la campaña migratoria “iría aún más lejos” que el fallo previamente revocado.

Gobierno estatal presentó denuncia; Bondi celebra fallo

La demanda fue presentada por funcionarios de Minnesotta, quienes acusaron a los agentes federales de incurrir en discriminación racial, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales de residentes con estatus legal.

De acuerdo con el fallo, existe evidencia de prácticas cuestionables por parte de los agentes.

Manifestantes forman consignas durante una jornada nacional de protestas contra el ICE, convocada tras los recientes hechos de violencia en Minnesota. ı Foto: Reuters

Sin embargo, el tribunal consideró que no se aportaron criterios claros para determinar en qué punto una operación de seguridad se convierte en una acción ilícita.

A propósito, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó el fallo como una “victoria” para el gobierno federal y defendió la continuidad de la aplicación de la ley migratoria en el estado.

Fallo ocurre en medio de manifestaciones por Pretti

La decisión judicial se dio en medio de una nueva ola de protestas en Minneapolis y otras ciudades del país, tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, abatido por un agente federal.

Protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump se replicaron en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Se trata del segundo residente de Minneapolis que muere en circunstancias similares desde el inicio del operativo, luego de que Renee Good fuera asesinada el 7 de enero.

Miles de personas se han manifestado en Minnesota y en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington, donde organizaciones convocaron a jornadas de paro laboral, estudiantil y de consumo para exigir el cese del financiamiento a ICE.

Con información de Reuters y Europa Press.

