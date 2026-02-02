Bill y Hillary Clinton aceptan comparecer por el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaron comparecer como parte de una investigación de la Cámara de Representantes sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Lo anterior, luego de que la semana pasada el Comité de Supervisión de la Cámara recomendó declarar en desacato a los demócratas por negarse a comparecer en persona sobre su relación con Epstein.

Aunque los Clinton se habían ofrecido a cooperar, alegaron tintes partidistas en la investigación para proteger al presidente Donald Trump.

“Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ustedes no les importa. El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, declaró el subjefe de gabinete de los Clinton, Ángel Ureña, a través de la red social X.

Sin embargo, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, afirmó que no retiraría de inmediato los cargos, que conllevarían la amenaza de una sustancial multa e incluso la cárcel si la Cámara de Representantes los aprueba y si son condenados.

“No tenemos nada por escrito”, declaró Comer a periodistas. Agregó que estaba dispuesto a aceptar su oferta, pero “depende de lo que digan”.

Bill Clinton voló en el avión de Epstein varias veces a principios de la década de 2000 tras dejar el cargo. Ha expresado su arrepentimiento por la relación y ha afirmado no saber nada sobre las actividades delictivas de Epstein.

