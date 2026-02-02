Identifican a los agentes que dispararon y mataron a Alex Pretti en Minneapolis; son originarios de Texas

Fueron identificados los dos agentes federales de migración que dispararon y mataron a Alex Pretti el pasado 24 de enero durante un forcejeo en Minneapolis, Minnesota.

ProPublica identificó a los agentes como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés). Ambos son originarios del sur de Texas , según registros consultados por la organización de noticias independiente.

Alex Pretti, enfermero, que fue abatido por el ICE, en una foto sin fecha. ı Foto: Especial

El 24 de enero, los agentes dispararon en al menos 10 ocasiones a Pretti, quien documentaba con su teléfono celular la movilización de los agentes federales. Al mismo tiempo, intervino para ayudar a una mujer que uno de los elementos acababa de empujar , mientras era rociado con gas pimienta.

Pretti fue sometido por al menos ocho agentes migratorios, mientras diversos testigos, con silbatos para alertar a la comunidad, exigían a los uniformados detenerse.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), un agente disparó “para defenderse” luego de que, supuestamente, Pretti se “acercó” con un arma de fuego.

“El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, argumentó el DHS.

No obstante, Alex Pretti contaba con un permiso para portar un arma, de acuerdo con su familia, algo que confirmó posteriormente el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Pretti, de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, y participó en las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras el asesinato de Renee Good a manos del agente migratorio Jonathan Ross, ocurrido el pasado 7 de enero en Minneapolis.

