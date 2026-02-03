Apertura parcial alivia a Gaza en frágil tregua

El único paso fronterizo de la Franja de Gaza con Egipto reabrió de manera parcial la mañana del lunes, luego de permanecer casi dos años cerrado por decisión de Israel. La medida permitió un tránsito reducido de personas en ambos sentidos y se concretó bajo la supervisión directa de la Unión Europea, como parte final de la primera fase del acuerdo de cese al fuego mediado por Estados Unidos y vigente desde mediados de octubre.

El cruce de Rafah, considerado vital para la población gazatí, fue sometido durante el fin de semana a una serie de preparativos técnicos y de seguridad coordinados entre autoridades europeas, egipcias e israelíes. La reapertura ocurre después de que Israel mantuviera el control del paso desde mayo de 2024 y condicionara su funcionamiento al retorno de todos los rehenes retenidos por Hamas. El último de ellos, Ran Gvili, fue devuelto a Israel la semana pasada.

El Dato: La reapertura de Rafah, el único cruce de Gaza que no pasa por Israel, fue muy promocionada como evidencia del progreso de la segunda fase del acuerdo de “alto al fuego”.

De acuerdo con medios estatales egipcios, durante los primeros días de operación sólo se autorizará el cruce de 50 personas por jornada en cada dirección. Fuentes de seguridad precisaron que la capacidad total prevista será de unas 200 personas diarias, con prioridad para quienes abandonen Gaza, siempre que cuenten con la aprobación previa de Egipto e Israel. Todos los viajeros serán trasladados a controles de identidad bajo supervisión militar israelí, que tendrá la decisión final sobre los accesos.

Las primeras imágenes difundidas por la televisión egipcia mostraron a mujeres, niños y personas mayores descendiendo de microbuses en la zona internacional del paso, asistidos por personal de la Media Luna Roja. Aunque al inicio sólo se confirmó el ingreso de palestinos desde Egipto hacia la Franja, horas después se produjo la primera salida de pacientes gazatíes con destino a hospitales egipcios.

50 pacientes podrán salir de Gaza diariamente por Rafah

Cinco pacientes y 10 acompañantes abandonaron Gaza a bordo de un autobús de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, al menos tres ambulancias con heridos cruzaron hacia territorio egipcio, donde fueron trasladados a centros médicos del norte del Sinaí. Para miles de enfermos, sin embargo, la apertura sigue siendo insuficiente. El Ministerio de Salud palestino estima que más de 20 mil personas esperan autorización para recibir tratamiento fuera del enclave, incluidos al menos 440 casos críticos.

En hospitales como el Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, pacientes con enfermedades crónicas enfrentan atención limitada. El costo del cruce, sumado a los trámites de seguridad y la escasez de cupos diarios, mantiene fuera de alcance esta vía para la mayoría de la población, incluso ahora que el paso ha sido reactivado.

Asimismo, desde la entrada en vigor del alto al fuego, el 10 de octubre, al menos 526 gazatíes han muerto en ataques israelíes, según autoridades sanitarias locales. Entre las víctimas recientes se encuentra un niño de tres años fallecido en un bombardeo contra campamentos de desplazados en la zona costera de Mawasi, así como otros civiles muertos en Khan Yunis y Yabalia, donde también fue atacada una escuela que alberga a personas desplazadas.

Por otra parte, Hamas anunció haber completado los procedimientos para transferir competencias administrativas al Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas y supervisado por representantes de distintas facciones y de la sociedad civil. Este órgano se coordinará con la Junta de Paz impulsada por Washington, en el marco de la segunda fase, que contempla la retirada de tropas israelíes, el desarme de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional durante la reconstrucción.