El magnate acusa un complot de Epstein

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, el pasado 20 de enero de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein conspiró en su contra con el objetivo de perjudicarlo políticamente y provocar su derrota electoral, o incluso “algo peor”, tras la reciente difusión de miles de documentos relacionados con el caso por parte del Departamento de Justicia.

“Epstein conspiró contra mí. Conspiraron contra mí para que perdiera las elecciones, o peor”, declaró Trump ante periodistas, sin aportar pruebas ni detallar quiénes habrían participado en esa supuesta maniobra. Las declaraciones reavivaron la polémica en torno al financista, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores y vinculado durante años con figuras de alto perfil.

El Dato: La divulgación de los archivos se ordenaron por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

El magnate sostuvo que esa presunta operación quedó reflejada en documentos dados a conocer recientemente y mencionó al periodista Michael Wolff como parte de la supuesta conspiración en su contra, aunque tampoco precisó el contenido específico de los archivos que sustentarían sus señalamientos.

Horas después, el republicano pidió a los estadounidenses “pasar página” del escándalo, luego de que la publicación de los expedientes generara una nueva ola de reacciones públicas y políticas. Desde la Casa Blanca, minimizó el impacto de los documentos sobre su figura personal.

“No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, dijo el republicano.

Los archivos difundidos la semana pasada reactivaron el debate nacional sobre el alcance de la red de contactos de Epstein. En los documentos aparecen nombres de empresarios y funcionarios, entre ellos Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aunque la sola mención no implica, por sí misma, conducta ilícita alguna.

100 víctimas fueron vulneradas por la exposición de datos

MENORES VULNERADAS. La publicación generó una fuerte reacción de sobrevivientes y sus representantes legales, quienes denunciaron que los documentos no fueron editados de manera adecuada y dejaron al descubierto datos personales sensibles. Un tribunal federal deberá examinar este miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación.

En una carta dirigida a los jueces, los abogados Brad Edwards y Brittany Henderson señalaron la existencia de un correo electrónico incluido en los archivos “en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con un solo nombre censurado y 31 visibles”. Otra mujer afirmó que su dirección completa fue revelada públicamente.

Ante estas denuncias, el Departamento de Justicia retiró de su página web miles de archivos relacionados con el caso, argumentando “fallos técnicos o humanos”. La dependencia aseguró que todos los documentos señalados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para una nueva revisión.

“La revisión continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta”, indicó el Departamento de Justicia en declaraciones a medios estadounidenses, al tiempo que confirmó la edición adicional de los expedientes.

En un comunicado, los sobrevivientes del caso calificaron la divulgación como “indignante” y subrayaron que no debieron ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”. Sus abogados afirmaron que las deficiencias en la edición trastocaron la vida de casi un centenar de personas.

La difusión de los archivos se produjo tras la aprobación de una medida en ambas cámaras del Congreso que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos vinculados con Epstein, aunque el gobierno federal continúa evaluando nuevas solicitudes de retiro para proteger la privacidad de las víctimas.

LOS CLINTON. A su vez, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como parte de una investigación legislativa sobre los crímenes de Jeffrey Epstein y su entorno. Las comparecencias están programadas para finales de febrero.

“Esperamos interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Ghislaine Maxwell, para brindar transparencia y responsabilidad al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes”, declaró el representante republicano James Comer, presidente del comité.

Hillary Clinton comparecerá el 26 de febrero y Bill Clinton lo hará al día siguiente. Ambas declaraciones serán transcritas y filmadas, según informó el comité. Los Clinton aceptaron presentarse después de que legisladores republicanos consideraran una votación para declararlos en desacato.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que el proceso quedó en pausa. “El desacato está en pausa para garantizar que todos cumplan con su obligación”, afirmó, y dejó en manos de James Comer la decisión sobre si las comparecencias serán públicas.

Las investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein han documentado sus vínculos con figuras influyentes en la política, las finanzas y los negocios a nivel internacional, durante décadas. El delinciente sexual y financista Jeffrey Epstein murió en 2019 en una celda de Manhattan; su muerte fue declarada suicidio. Ghislaine Maxwell, su expareja y colaboradora, cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores.