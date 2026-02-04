Trump retira 700 agentes migratorios de Minnesota, pero permanecen otros 2 mil

Agentes federales en Minneapolis el 17 de enero del 2026, en una fotografía ilustrativa.

La administración de Donald Trump comenzará de inmediato la retirada de 700 agentes federales de Minnesota, aunque unos dos mil permanecerán en el estado pese a las protestas y los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En conferencia de prensa, el “zar fronterizo” Tom Homan consideró “muy efectiva” la operación del ICE (siglas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Minneapolis, y dejó claro que la retirada de los agentes no significa un cambio en la política migratoria de Trump.

“El presidente Trump me envió aquí para ayudar a calmar lo que estaba pasando. No vamos a renunciar a nuestra misión. (...) No vamos a abandonar la misión de realizar operativos de deportación masiva. Quien esté en el país ilegalmente, si lo encontramos, será deportado. Se trata de una operación dirigida, y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, coincidieron en que la retirada de 700 agentes es un primer paso “en la dirección correcta” , pero insistieron en poner fin a la llamada “Operación Metro Surge" de inmediato.

“Necesitamos una reducción más rápida y amplia de las fuerzas, investigaciones estatales sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good”, publicó Walz en su cuenta de X. Por separado, Frey señaló que la permanencia de dos mil agentes federales “no es una desescalada”.

2,000 federal agents isn’t a de-escalation. My ask remains: Operation Metro Surge needs to end. pic.twitter.com/mBxC2PcC0B — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) February 4, 2026

Aunque Homan reconoció la “colaboración sin precedentes” en Minnesota, advirtió que la retirada de todos los agentes migratorios “dependerá de la cooperación continua de las fuerzas del orden locales y estatales, y la disminución de la violencia y la retórica en los ataques contra ICE y la patrulla fronteriza”.

“Cuanta más cooperación obtengamos, menos retórica y odio veremos, y cuantos menos ataques, más rápido podremos reducir la presencia de tropas”, reiteró.

Por separado, Donald Trump declaró a NBC News que ordenó la retirada de los agentes y admitió que, tras lo ocurrido en Minnesota, su gobierno podría “ser un poco más suave” con los operativos migratorios, “pero aun así hay que ser firme”, dijo.

