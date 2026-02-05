China prohibe manijas ocultas en carros: Esta es la razón

China prohibirá el uso de manijas ocultas en los vehículos eléctricos, por lo que ahora es el primer país en emitir una regulación en los diseños que se hicieron más conocidos recientemente.

Actualmente los vehículos eléctricos y los automóviles hóbridos con manijas ocultas representan una gran parte de los vehículos que se han posicionado en el mercado chino.

Pese a que esta medida únicamente ha sido anunciada en China, y entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2027, se espera que esto genere un precedente a nivel global.

Las manijas de los autos eléctricos se encuentran ubicadas a ras de los costados de las puertas, por lo que estas deben ser presionadas por las personas para que la palanca que se encuentra oculta se pueda liberar.

Este tipo de diseño es popular entre los vehículos de la marca Tesla, pero también se puede encontrar en los diseños de otros automóviles eléctricos como los de Xiaomi y Aion, por lo que esta nueva medida no va dirigida a una sola empresa, sino al diseño de manijas ocultas en general.

Manijas ocultas en los automóviles ı Foto: Especial

¿Por qué China prohibirá las manijas ocultas de los automóviles?

De acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, esta medida será obligatoria, por lo que se espera que se pueda garantizar una mayor seguridad vial.

Esta nueva norma está centrada en tres áreas claves, tales como los requisitos para el espacio y ubicación que deben tener las manijas de las puertas de los automóviles, mismas que deben tener una liberación mecánica obligatoria.

Las manijas ocultas serán prohibidas en China luego de que se reportaran múltiples accidentes en los que los pasajeros resultaron gravemente lesionados, o incluso fallecieron, debido a que estos no pudieron ser liberados del interior de los vehículos eléctricos.

Estas medidas aplica tanto para el interior como para el exterior de los automóviles, pues se requiere que las manijas puedan facilitar la evacuación de las personas, así como el rescate de estas en caso de sufrir un accidente.

Asimismo, deben cumplir con ciertos requisitos técnicos que garanticen el funcionamento adecuado de las manijas de las puertas incluso en caso de que exista una pérdida de energía en los vehículos eléctricos.

Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2027 todos los vehículos deben contar con una manija exterior de uso mecánico en cada una de sus puertas, exceptuando la puerta de la cajuela.

China prohibe manijas ocultas en los automóviles ı Foto: Especial

También se establece que en caso de existir un accidente se debe poder abrir la puerta que se encuentre en el lado del automóvil que no se vió afectado, y esto debe lograrse utilizando únicamente la manija exterior, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

Se precisa también que la manija exterior de los automóviles deben tener un espacio mínimo de 60 milímetos x 20 milímetros x 25 milímetros, con la finalidad de que la operación manual pueda realizarse adecuadamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.