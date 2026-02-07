Familiares de presos políticos en Venezuela protestan frente a ‘El Helicoide’; exigen liberación inmediata | VIDEO

Familiares de presos políticos cargan una pancarta con la leyenda: "Libertad para todos".

Familiares de presos en Venezuela protestaron este sábado frente a “El Helicoide” en Caracas, identificado como el mayor centro de detención del gobierno, desde donde exigieron la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la manifestación, que ocurre en medio de la discusión de una ley de amnistía en Venezuela, logró avanzar pese a bloqueos, intimidación y presencia de cuerpos de seguridad en los alrededores del centro de detención.

Elementos de la policía venezolana resguardan "El Helicoide", ante la manifestación. ı Foto: Reuters

Bajo consignas como “Justicia, libertad” y “No tenemos miedo”, los manifestantes exhibieron sus pancartas y fotos de sus familiares, a la vez rompieron el cerco de seguridad que rodeaba el recinto, pese a lo que, acusaron, fueron intimidaciones de los elementos de seguridad.

TE RECOMENDAMOS: Acusa riesgos de seguridad Kristi Noem solicita a California no liberar migrantes sin aviso a ICE

🚨Familiares y organizaciones de la sociedad civil se concentran en estos momentos a las afueras de El Helicoide, señalado por activistas como centro de detención y tortura, para exigir la liberación inmediata de los presos políticos.

pic.twitter.com/APZ9Bmzp6p — Azucena Uresti (@azucenau) February 7, 2026

“Exigimos respeto para las familias, que cese el uso de su sufrimiento como herramienta de presión y que se detengan de inmediato las prácticas de intimidación”, expresó uno de los participantes, según reportes de medios.

Manifestantes exigen liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

“El Helicoide”, como se le conoce popularmente, es sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La protesta en Caracas formó parte de un Encuentro de oración y solidaridad por la paz, la libertad y la reconciliación, realizado de forma simultánea en los alrededores de al menos 12 centros de reclusión del país.

Reflexiones episcopales ante la situación nacional...



Hilo (1/2) pic.twitter.com/Bah4wMgwCW — Cardenal, Baltazar Enrique Porras Cardozo (@bepocar) February 2, 2026

La jornada fue convocada por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil universitario, con el respaldo del cardenal Baltazar Porras.

“Aprovechemos para expresarnos comunitariamente, acercándonos a esos sitios con respeto, que lo que vamos es a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo”, señaló Porras en un mensaje difundido en redes sociales.

Manifestantes exigen liberación inmediata de todos los presos políticos. ı Foto: Reuters

Las movilizaciones se intensificaron en un contexto marcado por la discusión de un proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

Familiares también se concentraron frente al Parlamento y el Palacio de Justicia, en Caracas, para exigir su inclusión en las consultas públicas, en medio de un operativo de seguridad con presencia militar y policial.

El 6 de febrero, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que todos los detenidos considerados presos políticos por la oposición serían liberados “a más tardar” la semana siguiente, una vez aprobada la ley.

Según Foro Penal, se han verificado 383 liberaciones desde el 8 de enero, mientras el gobierno asegura haber excarcelado a casi 900 personas, aunque sin publicar una lista oficial ni un cronograma claro.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am