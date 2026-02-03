Venezuela reabre diálogo diplomático con Washington

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo ayer una reunión con la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, como parte del proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales entre ambos países, interrumpidas desde hace siete años.

El encuentro fue confirmado por el Gobierno venezolano mediante un comunicado oficial, en el que se indicó que la conversación se desarrolló en el marco de “la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos”, sin detallar los temas específicos abordados. A la reunión asistieron también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil.

El Dato: El Gobierno de Venezuela designó al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante EU, informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez.

De acuerdo con la versión oficial, ambas delegaciones manifestaron su disposición a avanzar en una hoja de ruta basada en el diálogo diplomático, el respeto mutuo y el derecho internacional, con el objetivo de atender asuntos de interés bilateral. El contacto se produjo días después de la llegada de Dogu a Caracas, el pasado sábado, para reabrir la misión diplomática estadounidense.

En tanto, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, informó del encuentro a través de su cuenta en Telegram, donde compartió imágenes de la reunión en Miraflores y destacó que se trató de un paso dentro del proceso exploratorio iniciado entre ambas naciones a principios de enero.

Por su parte, la diplomática estadounidense confirmó la reunión a través de su cuenta de X y señaló que reiteró ante las autoridades venezolanas el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado, Marco Rubio, que contempla estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática.

1 mes se cumple de la captura de Nicolás Maduro

El acercamiento se produce tras meses de alta tensión bilateral y un giro significativo en el escenario político venezolano, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. A raíz de ese hecho, se registraron cambios internos, entre ellos la juramentación de Rodríguez como presidenta encargada, la aprobación de una reforma a la ley petrolera y la liberación de algunos presos políticos.

En este contexto, Rodríguez ha manifestado públicamente su interés en alcanzar un acuerdo con Washington, mientras que el magnate ha declarado que la relación con el gobierno interino “marcha bien”. Ambos países evalúan un esquema que permitiría exportaciones de crudo venezolano hacia territorio estadounidense por hasta 2 mil millones de dólares.

En el ámbito político interno, la líder opositora María Corina Machado afirmó estar dispuesta a reunirse con la presidenta encargada para discutir un cronograma de transición democrática, proceso que calificó nuevamente como irreversible. Machado reiteró que cualquier diálogo debe partir del reconocimiento de los resultados electorales de julio de 2024, en los que la oposición reclama el triunfo de Edmundo González.

A su vez, el proceso venezolano se cruza con movimientos diplomáticos regionales. Donald Trump celebró el cambio de actitud del presidente colombiano, Gustavo Petro, previo a la reunión que ambos sostendrán en Washington este martes, luego de un año marcado por tensiones, sanciones y acusaciones mutuas. El mandatario estadounidense adelantó que abordará con Petro temas de seguridad y narcotráfico.