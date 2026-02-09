¿Qué artistas se presentarán en el Festival Aniversario Antofagasta este 2026?

El Festival Aniversario Antofagasta de Chile ofreció entradas gratuitas este sábado y domingo para las personas que quieran disfrutar de los espectáculos que presentarán diversos artistas.

Las entradas gratuitas para el Festival Aniversario Antofagasta de este 2026 están disponibles en la página oficial de la Municipalidad Antofagasta el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de febrero a partir de las 17:00 horas, con un máximo de dos entradas por persona.

La apertura de puertas para el festival gratuito más grande del norte de Chile será a partir de las 17:00 horas del miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero del 2026, y contará con artistas nacionales e internacionaes.

Festival Aniversario Antofagasta 2026 ı Foto: Especial

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Aniversario Antofagasta 2026?

El Festival Aniversario Antofagasta se llevará a cabo en el Estadio Regional Calvo y Buscañán, y se llevará a cabo con la finalidad de celebrar el aniversario número 147 de la ciuda.

El miércoles 11 de febrero se tendrá la participación de los siguientes artistas:

Nueva Ola

Luciano Pereyra

Coronel Valverde

Los Tres

Los Bunkers

El jueves 12 de febrero se tendrá la participación de los siguientes artistas:

Janno

Puma Rodríguez

Millaray

Natalino

Sergio Freire

Myriam Hernández

El viernes 13 de febrero se tendrá la participación de los siguientes artistas:

Nayla Soul

Dios Salve a la Reina

Francisca Valenzuela

Diego Urrutia

Lucky Brown

Amar Azul

Festival Aniversario Antofagasta 2026 ı Foto: Especial

Este festival nacional será transmitido en vivo, por lo que las personas que no lograron adquirir un boleto de manera gratuita podrán disfrutar de todas las presentaciones que se tendrán durante tres días.

La transmisión en vivo del Festival Aniversario Antofagasta 2026 estará a cargo del canal de televisión local Atofagasta TV, y se incluyen tanto el canal de televisión como el canal oficial de YouTube.

De acuerdo con medios de Chile, las personas podrán sintonizar los siguientes canales de televisión para disfrutar de este festival:

Canal 14.2 TVD Antofagasta

Canal 16 VTR Antofagasta

Canal 27.5 cable local Tocopilla

Canal 14.2 cable local Taltal

Canal 32.5 cable local Mejillones

Canal 52.5 cable local Alto Hospicio

Canal 54.5 cable local Pica

Canal 253 cable local Pozo Almonte y La Tirana

Canal 80 cable local El Monte (RM)

Cable local en Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Salamanca, Vicuña e Illapel

IPTV Movistar; Canal 63 GTD

Canal 63 Telsur

Canal 239 Mundo

Canal 173 Zapping TV en Miplay.cl

ConectaAPP disponible para iOS y Android

Señal online Antofagasta.tv

tv.garden

YouTube Antofagasta TV

Festival Aniversario Antofagasta 2026 ı Foto: Especial

