Avioneta aterriza de emergencia en avenida transitada en Georgia, EU; hay 2 heridos

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera transitada de Georgia, impactando contra tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, según informaron las autoridades, después de que uno de los dos pilotos a bordo dijera a los controladores de tráfico aéreo que hicieran saber a su esposa y a sus padres que los quería.

El Hawker Beechcraft Bonanza aterrizó el lunes en Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Atlanta. Se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee en Canton desde el Aeropuerto Memorial Lee Gilmer de Gainesville.

La avioneta dio la vuelta tras sufrir problemas con el motor justo después del despegue, según informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en un comunicado.

La aeronave no tenía suficiente potencia para llegar al aeropuerto. Aterrizó en la carretera, según la NTSB.

“Creo que no lo vamos a conseguir”, dijo el audio de tráfico aéreo grabado por LiveATC.net. “Por favor, dile a mi mujer, Molly, que la quiero a ella y a mis padres. Los quiero muchísimo.”

Más de 10 minutos después, se escucha “Estaremos bien” en la grabación.

“Perdimos el motor al despegar de Gainesville“, dijo el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. ”Intentamos planear de vuelta, hicimos todo según el protocolo, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a volver por lo lejos que estábamos, así que bajamos a la carretera."

Con información de AP.

JVR