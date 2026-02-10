Cuba sin combustible para aviones; Rusia ve situación crítica

Avión Aeroflot para el vuelo Moscú-La Habana se ve mientras un taxi sale del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en foto de archivo.

Cuba se quedó ayer sin combustible para aviones, una situación que obligó a activar medidas de emergencia en el transporte aéreo internacional y dejó al descubierto la fragilidad del sistema energético de la isla. La falta de suministro afectó de manera inmediata las operaciones de aerolíneas principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas, las cuales empezaron a tomar medidas de emergencia, y profundizó una crisis económica que ya se manifiesta en apagones prolongados, escasez de bienes básicos y una severa contracción productiva.

Las autoridades de aviación civil informaron el domingo a aerolíneas y pilotos, mediante un Aviso a las Misiones Aéreas (Notam), que el combustible de aviación no estaría disponible en nueve aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, a partir de este martes y hasta el 11 de marzo. La comunicación representó el último paso dentro del plan de racionamiento energético del Gobierno cubano y contradijo anuncios previos que descartaban afectaciones al transporte aéreo.

El Dato: En la Habana, los apagones de hasta 10 horas diarias y la escasez de gasolina han dejado a miles de personas varadas, lo comparan con la década de 1990.

Tras la notificación oficial, varias compañías comenzaron a modificar sus operaciones. Air Europa e Iberia informaron que sus vuelos en la ruta La Habana-Madrid realizarán paradas técnicas de repostaje en República Dominicana. Por su parte, Air Canada anunció la suspensión temporal de sus vuelos a la isla y el envío de aeronaves especiales para recoger y trasladar a cerca de 3 mil pasajeros que se encontraban en territorio cubano.

TE RECOMENDAMOS: Detenciones bajo la lupa Arrestos masivos de ICE a migrantes sin delitos

Aunque aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines señalaron que continúan operando con combustible suficiente para sus itinerarios inmediatos, la restricción representa un desafío significativo para las rutas de larga distancia desde Canadá, Rusia y Europa, consideradas pilares de la conectividad aérea y del flujo turístico hacia la isla.

1 mes estará Cuba sin combustible para aviones

MÉXICO Y RUSIA. Mientras tanto, México suspendió los envíos de petróleo a Cuba y optó por canalizar su apoyo a través de ayuda humanitaria. El Gobierno mexicano envió 814 toneladas de alimentos y productos de higiene, transportadas en dos buques militares que tienen previsto arribar a la isla a mediados de esta semana. Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el respaldo mexicano. En un mensaje difundido en X escribió: “Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba”. Desde Moscú, el Gobierno de Rusia calificó la situación como “realmente crítica”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que su país mantiene contactos permanentes con La Habana para explorar posibles soluciones y brindar apoyo. “Estamos en contacto intensivo con nuestros amigos cubanos”, señaló, al tiempo que advirtió que el “estrangulamiento” energético impuesto por EU está generando serias dificultades en la isla.

8 petroleros ha incautado EU a Venezuela en los últimos meses

Las declaraciones de Moscú se produjeron después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmara, a finales de enero, una orden ejecutiva que contempla la imposición de aranceles a países que vendan o faciliten petróleo a Cuba. La medida busca cortar de manera efectiva las principales fuentes de abastecimiento energético del país caribeño.

Por su parte, el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) advirtió que esta presión externa se superpone a la peor crisis económica en décadas. En su informe más reciente, estimó que el producto interno bruto se contrajo 5.0 % en 2025 y que la economía acumuló una caída superior al 15 por ciento desde 2020. Para 2026, el centro prevé incertidumbre y considera optimista la proyección oficial de crecimiento de 1.0 por ciento.

INCAUTACIÓN PETROLERA. Asimismo, el Pentágono anunció la interdicción de un petrolero presuntamente vinculado al contrabando de crudo venezolano, identificado como Aquila II, el octavo buque interceptado por la Administración Trump en los últimos meses.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, la embarcación fue abordada por tropas estadounidenses en aguas del océano Índico por operar en desafío a la “cuarentena” impuesta a buques sancionados. En un mensaje difundido en X, el Pentágono sostuvo: “Cuando hablamos de cuarentena, lo decimos en serio”. Desde la capura de Nicolás Maduro, EU reforzó el control sobre la producción y distribución de petróleo en la región.