Detienen e interrogan a una persona por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez el 31 de enero.

A diez días de la desaparición de Nancy Guthrie, presuntamente secuestrada de su casa en Catalina Foothills, a las afueras de Tucson, Arizona, fue detenida una persona para ser interrogada por el caso.

Sin ofrecer más detalles, el Departamento del Sheriff del condado de Pima informó este martes que la detención ocurrió durante una parada de tráfico al sur de Tucson, y que la persona es interrogada en relación con la desaparición de la madre de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie.

Lo anterior, horas después de que el FBI publicó videos captados por la cámara de un timbre en las que se aprecia a una persona enmascarada afuera de la casa de Nancy Guthrie el pasado 31 de enero, cuando fue vista por última vez.

Sin embargo, las grabaciones no muestran qué sucedió a la mujer de 84 años , y se desconoce si sigue con vida. Se cree que Nancy Guthrie fue secuestrada, luego de que se encontraron restos de su sangre en el porche de la casa.

cehr