Interceptan submarino con 10 toneladas de coca

ESTADOS UNIDOS y Colombia realizaron ayer una operación conjunta contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales. El operativo concluyó con la detención de los cuatro tripulantes de la embarcación y la destrucción del cargamento ilícito, valuado en aproximadamente 441 millones de dólares.

El Departamento de Estado informó que la acción contó con el apoyo de las fuerzas armadas colombianas y formó parte de los esfuerzos bilaterales contra el narcotráfico marítimo. Aunque no se precisó la ubicación exacta de la intercepción, las autoridades confirmaron que se llevó a cabo fuera de jurisdicciones nacionales.

La operación ocurrió una semana después de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Asimismo, el ejército estadounidense informó el lunes que lanzó un ataque contra un barco en el Pacífico oriental, mató a dos personas y dejó a un sobreviviente. La administración Trump ha promocionado su éxito en las últimas semanas al desmantelar barcos sospechosos de narcotráfico.