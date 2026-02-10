Socia de Epstein hablará a cambio del indulto

Ghislaine Maxwell, sentenciada a 20 años de prisión por conspirar con el financista y pederasta, Jeffrey Epstein, para abusar de menores, lanzó ayer un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: si el mandatario le concede clemencia, está dispuesta a declarar y a limpiar su nombre de cualquier irregularidad vinculada al caso. La propuesta, revelada durante su comparecencia virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, reactivó una de las sagas judiciales y políticas más sensibles de los últimos años en EU.

Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege contra la autoincriminación, durante su declaración ante los legisladores. La excolaboradora de Epstein cumple actualmente su condena en una prisión federal de mínima seguridad en Bryan, Texas, desde donde participó de manera remota.

El Dato: La interacción entre Musk y Epstein es de 2012, cuando el dueño de Tesla y SpaceX preguntó al financiero pederasta: “¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”.

El planteamiento fue expuesto públicamente por su abogado defensor, David Oscar Markus, quien aseguró que su clienta está dispuesta a cooperar bajo una condición clara. “La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede clemencia”, afirmó en un comunicado difundido posteriormente en X. Añadió que, en su versión, Maxwell podría exculpar al propio Trump y al expresidente Bill Clinton de cualquier delito relacionado con Epstein.

El republicano, cuyos vínculos sociales con Epstein han sido objeto de escrutinio público, no ha descartado la posibilidad de otorgar un indulto o una conmutación de pena. Tanto él como Clinton han negado de manera reiterada haber incurrido en conductas ilícitas, pese a que sus nombres aparecen en documentos divulgados por el Departamento de Justicia.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, calificó como “muy decepcionante” que Maxwell recurriera a la Quinta Enmienda, al señalar que los legisladores tenían múltiples interrogantes sobre el funcionamiento de la red criminal y la posible participación de terceros. La representante demócrata Melanie Stansbury acusó a la acusada de intentar obtener beneficios legales mediante el silencio y advirtió que el Congreso insistirá en esclarecer los hechos.

3 millones de páginas sobre Epstein se publicaron en enero

En ese contexto, el empresario tecnológico, Elon Musk, anunció que cubrirá los honorarios legales de víctimas que sean demandadas por señalar públicamente a clientes de la red de tráfico sexual. El anuncio incrementó la presión sobre figuras políticas y empresariales mencionadas en expedientes judiciales y reavivó la discusión sobre responsabilidades.

Mientras que en el Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, enfrentó cuestionamientos de la oposición luego de que medios locales retomaran reportes sobre contactos indirectos entre su entorno político y círculos cercanos a Epstein, aunque sin señalamientos formales ni acusaciones judiciales.

Jeffrey Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por solicitar prostitución a una menor y murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio federal por tráfico sexual. Aunque mantuvo relaciones con diversas personalidades, no existen pruebas de que estas hayan cometido delitos. La posible cooperación de Maxwell, condicionada a un perdón presidencial, mantiene abierto un capítulo que sigue sacudiendo la vida política y judicial de Estados Unidos y más allá.