Xuper TV y Magis TV: ¿Qué pasó con la app y por qué ya no funciona en Argentina?

¿Por qué Xuper TV y Magis TV ya no funcionan en Argentina?

Tanto Xuper TV como Magis TV alcanzaron una gran popularidad en Argentina, ya que ambas aplicaciones permitían a los usuarios acceder de manera gratuita a diversos servicios de entretenimiento.

Ambas aplicaciones ofrecían canales de televisión, series y películas de manera gratuita para los usuarios, por lo que su reciente bloqueo comenzó a provocar duda entre las personas que consumían contenido audiovisual por medio de estas.

En días recientes los usuarios de ambas aplicaciones reportaron fallos en algunos canales que se encontraban disponibles, en incluso fallos totales e incluso un cierre total de estas en Argentina.

Entre todas las dudas destaca una, pues los usuarios comenzaron a cuestionarse si podían ser acreedores de alguna multa por utilizar estas aplicaciones, o si las sanciones solamente aplican a los desarrolladores.

Debido a que la Ley 11.723 de la Propiedad Intelectual establece sanciones civiles y penales para quienes distribuyan o reproduzcan contenido sin autorización, los usuarios podrán ser acreedores a multas o indemnizaciones.

Las aplicaciones Xuper TV y Magis TV funcionan de manera informal fuera de los marcos legales de Argentina, por lo que estos dos servicios fueron bloqueados por las autoridades de dicho país.

Luego de que Magis TV fuera bloqeada por las autoridades argentinas, apareció Xuper TV como una alternativa para los usuarios, pero esta aplicación también fue bloqueada, pues se pretende frenar cualquier tipo de servicio de streaming que opere de manera ilegal.

Además del bloqueo, las autoridades señalaron que los usuarios que utilizan estas aplicaciones se enfrentan a un riesgo, pues pueden exponer sus dispositivos a malware, spyware, fraudes, estafas y también el robo de datos personales por accesos no autorizados.

La caída de Xuper TV y Magis TV se debe a la resolución judicial dictada por el juez Esteban Rossignoli, en la que se ordenó cerrar el acceso a más de 70 dominios, y también se pidió a Google deshabilitar el acceso en Argentina.

De acuerdo con la información que se conoce, estas medidas forman parte de la Operación 404, que es na investigación a nivel internacional que incluye ciberpatrullajes y allanamientos.

En Argentina la Operación 404 funciona en coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) y el Ministerio de Justicia de Brasil.

Además de esto, medios locales apuntan que Argentia firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, y en estos se incluyen cláusulas en las que se prohibe estrictamente la piratería digital.

Debido a esto, las autoridades argentinas deben establecer medidas eficaces que puedan ser aplicadas tanto de manera penal como civil, con la finalidad de evitar la piratería en los entornos digitales.

