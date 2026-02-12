Pam Bondi defiende a Trump en áspera audiencia por Epstein

Las supervivientes de Jeffrey Epstein levantan la mano, durante la comparecencia de la fiscal General, Pam Bondi, ayer.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció ayer durante varias horas ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia marcada por confrontaciones directas, recriminaciones cruzadas y un debate de fondo sobre la independencia del Departamento de Justicia. En el centro de la sesión estuvieron los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, la protección de las víctimas y las acusaciones de uso político de la institución.

Desde su intervención inicial, Bondi adoptó un tono combativo. Ante los cuestionamientos de legisladores demócratas, lanzó una defensa frontal del presidente Donald Trump y rechazó lo que consideró ataques reiterados en su contra. “Ustedes se sientan aquí y atacan al presidente y no lo voy a permitir”, afirmó. “No voy a tolerarlo”. La funcionaria se presentó como garante del Estado de Derecho y como una fiscal dispuesta a enfrentar lo que describió como intentos de deslegitimar al Ejecutivo.

Una decena de víctimas de Epstein acudieron ayer al Capitolio para presenciar la declaración de Bondi y protagonizaron uno de los momentos más emotivos.

La comparecencia ocurrió a un año de su llegada al cargo, periodo en el que su gestión ha sido señalada por la forma en que el Departamento de Justicia divulgó más de tres millones de páginas vinculadas con la investigación sobre el financista condenado por delitos sexuales. Con sobrevivientes sentadas detrás de ella en la sala, Bondi expresó pesar por el sufrimiento padecido. “Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo”, declaró, y exhortó a quienes tengan información a acudir ante las autoridades. Añadió que cualquier acusación de conducta delictiva será tomada en serio.

RECLAMOS Y DATOS SENSIBLES. El punto más álgido de la audiencia giró en torno a la publicación de los expedientes. Legisladores de ambos partidos cuestionaron la amplitud de las tachaduras y la retención de materiales bajo argumentos de privilegio legal, pese a una ley federal que exige la divulgación casi total de los documentos.

En tanto, la representante demócrata Pramila Jayapal pidió a las sobrevivientes presentes que levantaran la mano si no habían logrado reunirse con funcionarios del Departamento; todas lo hicieron. La congresista sostuvo que la dependencia difundió información privada, incluidos nombres, direcciones y fotografías con desnudos, mientras protegía identidades de presuntos abusadores. Bondi respondió que no se “metería en la cuneta por sus teatralidades” y cuestionó que durante la administración anterior no se formularan reclamos similares.

En tanto, el demócrata Jerry Nadler reforzó esa línea crítica al señalar que, tras un año en el cargo, no se ha acusado a ningún cómplice adicional. Consideró “impactante” que se ocultaran nombres de presuntos responsables mientras quedaban expuestos datos sensibles de víctimas. En el mismo tono, el representante Jamie Raskin expresó indignación por el manejo de los archivos y pidió respuestas directas en lugar de intercambios personales.

Mientras que desde la bancada republicana también hubo señalamientos. El congresista Thomas Massie acusó al Departamento de un “fracaso masivo” en el cumplimiento de la ley de transparencia y cuestionó por qué el nombre del empresario Leslie Wexner aparecía redactado en un documento del FBI que enumeraba posibles co-conspiradores. Bondi replicó que el nombre figuraba en otros expedientes ya publicados y que fue reincorporado al documento “dentro de los 40 minutos” de la observación. “Cuarenta minutos de mí agarrándote con las manos en la masa”, respondió Massie.

Funcionarios del Departamento han defendido que más de 500 abogados trabajaron bajo un cronograma ajustado para revisar millones de páginas y que cualquier divulgación indebida de identidades fue involuntaria. A inicios de mes, la dependencia retiró de su portal “varios miles” de documentos que puoncluía información de víctimas, tras reclamos de abogados y afectadas.

Una revisión de registros realizada por The Associated Press muestra que, aunque los investigadores recopilaron pruebas suficientes de que Epstein abusó sexualmente de menores, hallaron pocas evidencias de que encabezara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos.

ALGUNOS republicanos se sumaron al malestar de los demóctatas por la gestión que Pam Bondi ha hecho sobre caso Epstein.

VIDEO MILITAR. La audiencia también estuvo atravesada por la controversia derivada de un video en el que seis legisladores demócratas instaron a integrantes del ejército a apegarse a protocolos y rechazar órdenes que consideraran ilegales. El Departamento de Justicia abrió una investigación, pero un gran jurado federal en Washington se negó a emitir acusaciones formales.

Para los demócratas, el episodio refuerza la percepción de que la institución es utilizada para presionar a adversarios políticos. Republicanos, en cambio, sostuvieron que la dependencia actúa dentro de sus atribuciones. El presidente del comité, Jim Jordan, afirmó que bajo la actual gestión el Departamento ha regresado a sus “misiones fundamentales”: defender el Estado de Derecho, perseguir a los delincuentes y proteger a la ciudadanía.

A su vez, el representante Ted Lieu interrogó a Bondi sobre si en eventos donde coincidieron el mandatario y Epstein había menores de edad. La fiscal general respondió que “no hay evidencias de que Trump haya cometido ningún delito”.

A lo largo de la sesión, Pam Bondi alternó expresiones de respaldo a las sobrevivientes. En su declaración inaugural insistió: “He pasado toda mi carrera luchando por las víctimas y seguiré haciéndolo”.