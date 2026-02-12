Washington prioriza un acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que mantiene su preferencia por una solución negociada para limitar el programa nuclear iraní, tras reunirse durante casi tres horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

En un mensaje en Truth Social, el magnate calificó el encuentro como “muy positivo” y señaló que insistió en que las negociaciones con Teherán continúen para intentar concretar un acuerdo. “Si se puede, esa será mi preferencia; si no, simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”, escribió.

El republicano recordó que el año pasado Washington ejecutó la Operación Martillo de Medianoche contra tres instalaciones nucleares iraníes, luego de que, según dijo, la República Islámica impidiera un entendimiento. También reiteró que un buen pacto implicaría “nada de armas nucleares ni misiles”.

Benjamin Netanyahu subrayó las “necesidades de seguridad” de Israel en el contexto del diálogo. Su gobiernoexige que cualquier acuerdo incluya límites al programa de misiles balísticos y el fin del apoyo iraní a milicias como Hezbolá, condiciones que Teherán rechaza.