Minnesota gana el pulso; anuncian fin de redadas

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció ayer el fin de la ofensiva migratoria que sacudió Minnesota durante semanas y que dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minneapolis. “Propuse, y el presidente Trump aceptó, que esta operación de aumento de agentes concluya”, declaró en una conferencia de prensa en una oficina federal a las afueras de la ciudad.

La llamada Operación Metro Surge implicó el despliegue de unos 3 mil agentes a finales de enero, en lo que el Departamento de Seguridad Nacional describió como la mayor acción de control migratorio en la historia del país. Según Homan, el operativo derivó en más de 4 mil arrestos y convirtió al estado en “menos un estado santuario para los criminales”.

El funcionario sostuvo que la reducción responde a un “nivel de coordinación sin precedentes” con autoridades locales y estatales. La semana pasada había anticipado la salida inmediata de 700 agentes; ahora, dijo, muchos de los restantes regresarán a sus estados de origen en los próximos días. Antes del despliegue, alrededor de 150 oficiales de inmigración trabajaban en Minnesota.

Homan defendió la actuación federal y reiteró que el plan de deportaciones masivas del presidente continuará en todo el país. Aseguró que la prioridad es detener a quienes representen una amenaza para la seguridad pública o nacional, aunque advirtió que eso “no significa que nos olvidemos de todos los demás”. También subrayó que habrá “tolerancia cero” ante cualquier agresión o interferencia contra agentes federales y pidió evitar “más derramamiento de sangre”.

El anuncio se produce tras una escalada de tensiones políticas y sociales. En distintos días de enero, agentes dispararon fatalmente a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, en hechos que detonaron protestas masivas y cuestionamientos judiciales.

Por su parte, el gobernador Tim Walz calificó la ofensiva como un “asalto innecesario, injustificado y en muchos casos inconstitucional” contra el estado. Aunque se dijo “cautelosamente optimista” ante la retirada, afirmó que el daño es profundo. “La realidad es que nos dejaron un trauma generacional y una ruina económica”, señaló, al tiempo que preguntó por el paradero de hijos de familias afectadas y por el avance de las investigaciones sobre las muertes.

Walz anunció que propondrá un programa de 10 millones de dólares en préstamos condonables para pequeñas empresas impactadas por la disrupción económica. La iniciativa requerirá aprobación legislativa. También sostuvo que Minnesota no modificó sus políticas migratorias y que ya colaboraba con autoridades federales en la entrega de personas bajo custodia estatal conforme a la ley.

Mientras que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, describió el impacto como “catastrófico” para vecinos y negocios. “Es hora de un gran regreso”, expresó. En mensajes públicos afirmó que la comunidad resistió una “ocupación” y también destacó que el apoyo a los residentes inmigrantes continuará en la etapa de recuperación.