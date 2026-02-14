Reportan liberación de 17 detenidos en Venezuela; gobierno rechaza que sean presos políticos

Organizaciones no gubernamentales y el movimiento opositor Vente Venezuela informaron que durante la madrugada de este sábado 14 de febrero fueron excarceladas 17 personas consideradas presos políticos en el país sudamericano, quienes se encontraban recluidas en la denominada “Zona 7” de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), entre los liberados hay 10 hombres y siete mujeres.

La organización precisó que las excarcelaciones forman parte de una serie de liberaciones ocurridas en semanas recientes, aunque señaló que en ese mismo centro de detención permanecen más de 50 personas detenidas por causas relacionadas con protestas y actividades políticas.

ÚLTIMA HORA | Excarcelan a 17 presos políticos de Zona 7 antes de aprobación de la ley de amnistía en Venezuela https://t.co/PipXa9L4cP pic.twitter.com/4EZnF7AiAn — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 14, 2026

Familiares de los internos, quienes permanecían en el exterior del penal, iniciaron una protesta y se sumaron a una huelga de hambre impulsada por los propios detenidos, luego de que únicamente un grupo reducido obtuviera su liberación.

Según la ONG, la manifestación busca presionar a las autoridades para que cumplan con la promesa anunciada la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación total de los recluidos en ese recinto.

Las excarcelaciones ocurren después de que la Asamblea Nacional venezolana pospusiera el debate de un proyecto de ley de amnistía destinado a otorgar clemencia inmediata a personas encarceladas por su participación en protestas políticas.

La organización Foro Penal señaló en un balance publicado al 9 de febrero que ha verificado más de 430 excarcelaciones desde el 8 de enero. No obstante, indicó que más de 644 personas permanecen aún privadas de la libertad, entre ellas 47 cuyo paradero actual se desconoce. También reportó que al menos 101 liberaciones ocurrieron tan solo en la última semana.

El gobierno del expresidente Nicolás Maduro niega que existan presos políticos en el país y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por delitos tipificados en la legislación venezolana.

Las autoridades han asegurado que la cifra de liberaciones es mayor y han mencionado cerca de 900 excarcelaciones acumuladas, incluyendo procesos de años anteriores, sin publicar un listado oficial de beneficiados.

En paralelo, la dirigente opositora María Corina Machado declaró este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la comunidad internacional debe pasar “de las declaraciones a las acciones” para impulsar cambios políticos en Venezuela y abogó por mayores medidas de presión contra el gobierno venezolano. Sus declaraciones se produjeron en medio del debate internacional sobre la situación política y de derechos humanos en el país.

