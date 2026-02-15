EU intercepta petrolero sancionado ligado a Venezuela en el Océano Índico

Elementos militares estadounidenses durante el abordaje del petrolero Veronica III en el Océano Índico.

Fuerzas de Estados Unidos abordaron el petrolero Veronica III en el Océano Índico, luego de rastrearlo desde el Caribe en el marco de la ofensiva contra la llamada “flota en la sombra” que transporta crudo venezolano sancionado.

De acuerdo con el Departamento de Guerra de EU, la operación se realizó sin incidentes dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico.

El operativo se realizó en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, según informó el Departamento de Guerra. ı Foto: Reuters

La dependencia señaló en redes sociales que el buque intentó evadir la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump a los cargamentos petroleros sancionados que salen o ingresan a Venezuela.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el petrolero, de bandera panameña, figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados por sus vínculos con el comercio de crudo iraní.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

A propósito, la firma de inteligencia marítima TankerTrackers.com informó que la embarcación zarpó de Venezuela el 3 de enero de 2026 (mismo día en que fue capturado el entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro) con cerca de 1.9 millones de barriles de petróleo y fuel oil.

Además, reportes citados por agencias internacionales indican que el buque, también conocido como “DS VECTOR”, ha participado desde 2023 en el transporte de crudo ruso, iraní y venezolano.

El petrolero figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su presunta participación en el transporte de crudo iraní. ı Foto: Reuters

Documentos del Departamento del Tesoro lo vinculan con una empresa china de gestión naviera previamente sancionada por facilitar envíos de petróleo iraní.

No se ha precisado si el Veronica III fue formalmente incautado o si permanecerá retenido mientras se determina su situación legal.

El Veronica III, buque de bandera panameña, fue rastreado desde el Caribe tras salir de Venezuela con crudo sancionado. ı Foto: Reuters

Por otro lado, esta interdicción se suma a la realizada el 9 de febrero contra el petrolero Aquila II, tras un seguimiento de aproximadamente 10 mil millas náuticas desde el Caribe hasta el Índico.

La ofensiva se intensificó después de que Trump anunciara en diciembre un “bloqueo completo” a los tanqueros sancionados vinculados con Venezuela. En este contexto, autoridades estadounidenses sostienen que buscan cortar las fuentes de financiamiento derivadas de exportaciones petroleras ilícitas.

Entretanto, Rusia ha condenado las interdicciones y advirtió posibles represalias contra embarcaciones con bandera estadounidense, mientras Washington defiende las acciones como parte de la aplicación de su política de sanciones.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am