Trump impulsa fondo multimillonario para Gaza

Gente pasa por un montículo de basura en un vertedero en la ciudad de Gaza, el 11 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que los integrantes de la Junta de Paz que fundó para atender conflictos globales prometieron más de 5 mil millones de dólares destinados a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en la Franja de Gaza. El anuncio formal, adelantó, se realizará durante la primera reunión oficial del organismo, prevista para la próxima semana en Washington.

A través de Truth Social, el magnate precisó la fecha del encuentro y el monto comprometido por los Estados participantes. “El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, escribió.

El Dato: El Comité Nacional para la Administración de Gaza (gobierno tecnócrata), dijo que necesita “control total” en el enclave para facilitar entrada y distribución de ayuda humanitaria.

La sesión se llevará a cabo en el Instituto de Paz de Estados Unidos, rebautizado como Instituto de Paz Donald J. Trump. El edificio enfrenta litigios impulsados por exempleados y directivos del centro de estudios sin fines de lucro, luego de que la administración republicana confiscó las instalaciones el año pasado y despidió a la mayor parte del personal.

El republicano subrayó que, además de los recursos financieros, los participantes han comprometido personal para tareas de seguridad. “Han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”, afirmó.

En el mismo mensaje insistió en la exigencia de desarme del grupo terrorista que gobierna el enclave. “Es muy importante que Hamas cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia y es un honor para mí servir como su presidente”, añadió.

72 mil 060 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva en 2023

RESPALDOS INTERNACIONALES. La entidad celebró una reunión fundacional en Davos el pasado enero. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, aceptaron sumarse. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, rechazaron la invitación.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados del mandatario estadounidense. Grandes potencias y casi todos los países europeos han mostrado reticencias al considerar que el nuevo esquema podría debilitar a la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, al Consejo de Seguridad.

El estatuto concede amplias facultades al presidente del organismo, incluido derecho de veto y control de la agenda, además de mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros. La membresía permanente tiene un costo de mil millones de dólares.

20 mil niños de Gaza han sido asesinados a manos de Israel

Aunque no se detalló qué países aportarán fondos ni contingentes específicos, el Ejército de Indonesia informó que prevé tener listas hasta 8 mil tropas hacia finales de junio para un posible despliegue como parte de una misión humanitaria y de paz en Gaza, lo que constituye el primer compromiso firme anunciado públicamente.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea estiman que serán necesarios alrededor de 70 mil millones de dólares. Tras más de dos años de bombardeos, pocos lugares en la Franja permanecen intactos.

El alto al fuego negociado por Washington el 10 de octubre de 2025 buscó poner fin a una guerra de más de dos años entre Israel y Hamas. Sin embargo, continúan reportándose violaciones. El Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas informó que más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua. El domingo, 13 personas fallecieron en distintos bombardeos en Gaza, cifra confirmada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según datos oficiales gazatíes, al menos 72 mil 060 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva en 2023, entre ellas más de 20 mil niños. Sobre esa campaña militar existe consenso en sectores internacionales que señalan la comisión de actos de genocidio contra la población palestina, acusación que Israel rechaza.

REGISTRO DE TIERRAS. A su vez, el gabinete israelí aprobó ayer reabrir el proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado inscribir de manera vinculante y definitiva terrenos en ese territorio.

El ministro de Justicia, Yaariv Levin, sostuvo que la decisión constituye “una verdadera revolución en Judea y Samaria” (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania) y reafirmó que el Gobierno fortalecerá su control sobre la zona. El objetivo declarado es registrar extensas áreas a nombre del Estado, dotando a la autoridad competente de presupuesto y equipos para avanzar en el proceso.

La Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmud Abás, calificó la medida como “anexión de facto”. En un comunicado, afirmó que se trata de una “violación del derecho internacional” y de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que considera ilegal la actividad de asentamientos en territorio ocupado.

En tanto, Hamas también condenó la decisión y la describió como “una decisión nula y sin valor emitida por una autoridad de ocupación ilegítima”. El grupo apeló a la comunidad internacional para frenar lo que considera prácticas colonialistas.

El Ministerio de Exteriores israelí respondió que la Autoridad Palestina impulsa procesos de registro ilegal en el Área C, sector que, según los Acuerdos de Oslo, permanece bajo control administrativo y militar israelí y representa alrededor del 60 % de Cisjordania.

Gobiernos como los de Jordania, Qatar y Egipto expresaron su rechazo a la decisión, al considerarla una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados.