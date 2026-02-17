Congreso de Perú destituye a José Jerí como Presidente

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente interino José Jerí, quien dejó el cargo de forma inmediata tras una votación que registró 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí, de 39 años, enfrentaba al menos siete mociones de censura y dos investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Como reportaron medios internacionales, la Fiscalía abrió en enero una indagatoria preliminar por supuesta corrupción relacionada con reuniones no informadas oficialmente con empresarios chinos, así como por la contratación de personas allegadas.

Jerí, en una conferencia de prensa un día antes de la discusión en el Congreso. ı Foto: Reuters

A diferencia del juicio político, que requiere una mayoría calificada de 87 votos en un Congreso de 130 miembros, la censura solo necesitaba mayoría simple.

Aunque el ahora exmandatario y sus aliados habían sostenido que el proceso debía canalizarse por la vía del juicio político, Jerí adelantó que acataría el resultado de la votación.

Aspecto de un muro con rostros de personas desaparecidas durante el Gobierno de Dina Boluarte; exigían destitución de Jerí. ı Foto: Reuters

José Jerí había asumido el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, quien a su vez reemplazó al entonces presidente Pedro Castillo. De esta forma, Perú acumula desde 2018 siete presidentes, entre destituidos, renunciantes e interinos, en un periodo marcado por la inestabilidad política.

En esta ocasión, la salida de Jerí ocurre a dos meses de las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril. El Congreso deberá elegir este miércoles a un nuevo titular del Parlamento, quien, conforme a la línea de sucesión, asumirá la Presidencia de la República hasta el 28 de julio, cuando entregue el mando al ganador de los comicios.

El Palacio de Gobierno de Perú, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Al respecto, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que no tomará la jefatura del Estado, por lo que los legisladores deberán designar a un nuevo titular del Legislativo que ejerza también como mandatario.

Tras su destitución, Jerí retomará su escaño como congresista hasta el fin del actual periodo legislativo, el mismo día en que asuma el nuevo Parlamento.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

