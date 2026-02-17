Estados Unidos intercepta tres buques en el Pacífico Oriental y Caribe; mueren 11 personas

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) informó que interceptó tres buques que navegaban por “conocidas rutas del narcotráfico” en el Pacífico Oriental y en el Caribe, acción por la que resultaron 11 “narcotraficantes” muertos.

A través de una publicación en redes sociales, el Southcom informó que el ataque ocurrió el 16 de febrero, después de que sus fuerzas identificaran a tres buques que transitaban por “conocidas rutas del narcotráfico” y confirmara que “participaban en operaciones de tráfico de drogas”.

A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM (Comando Sur), el General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas Comando Sur de los Estados Unidos



Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Explicó que dos embarcaciones fueron interceptadas en el Pacífico Oriental, mientras que una tercera fue intervenida en el Caribe.

De esta forma, resultaron muertos 11 “narcoterroristas”, todos masculinos: cuatro en cada una de las dos embarcaciones intervenidas en el Pacífico Oriental y tres más en la que navegaba por el Caribe.

Mientras que ningún efectivo estadounidense resultó herido, según el Southcom.

Donald Trump, presidente de EU, es quien ha ordenado la operación contra los cárteles. ı Foto: Reuters

Estas intervenciones se enmarcan en la llamada Operación Lanza del Sur, que Estados Unidos emprendió contra los cárteles del narcotráfico con sede en Sudamérica.

Como parte de estas operaciones, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 38 ataques contra embarcaciones civiles que, según su justificación, participan en operaciones del narcotráfico.

Sin embargo, activistas y líderes globales han criticado estas operaciones, pues las han acusado de irregulares y sin fundamento, o pruebas claras para justificar el ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am