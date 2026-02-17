EU e Irán acuerdan ‘principios rectores’ para continuar negociaciones nucleares

Delegaciones de Irán y Estados Unidos sostuvieron en Omán su primer acercamiento indirecto sobre el programa nuclear iraní.

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento sobre una serie de principios rectores que guiarán las próximas negociaciones en torno al programa nuclear iraní, tras concluir una segunda ronda de contactos indirectos en Ginebra, con la mediación de Omán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, informó que las partes intercambiaron propuestas y lograron un consenso general sobre los lineamientos que servirán de base para la redacción de un posible acuerdo.

Una valla publicitaria con la imagen de la bandera de Irán, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

No obstante, precisó que este avance no implica que el pacto sea inminente.

Según explicó, tras el intercambio de documentos se definirá la fecha de una tercera ronda.

En la misma línea, el canciller omaní, Badr al Busaidi, calificó los contactos como constructivos y señaló que se identificaron objetivos comunes y aspectos técnicos relevantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters.

Subrayó que aún queda trabajo pendiente, aunque las delegaciones salieron con pasos concretos de cara al siguiente encuentro.

Estados Unidos advierte consecuencias si no hay entendimiento

Las conversaciones se producen después de que Estados Unidos se sumara en junio pasado a Israel en bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes.

A propósito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido consecuencias si no se alcanza un entendimiento, si bien ha remarcado que su intención es evitar una escalada mayor.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, ha rechazado cualquier intento de presión externa y ha reiterado que esta negociación debe centrarse solo en su actividad nuclear, no en su programa de misiles.

Teherán ha insistido en que solo está dispuesto a discutir restricciones vinculadas a su actividad nuclear a cambio de un alivio de sanciones.

En paralelo, medios estatales iraníes informaron sobre maniobras de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio energético global.

Tras conocerse los comentarios sobre avances diplomáticos, los futuros del crudo registraron una baja superior al 1% en el referencial Brent, de acuerdo con agencias internacionales.

Con información de Reuters y Europa Press.

