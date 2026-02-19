Gaza mantiene una profunda crisis humanitaria

La ONU advirtió que las operaciones humanitarias en Gaza continúan “sometidas a restricciones”, mientras la población enfrenta condiciones “extremadamente duras”. En sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la subsecretaria Rosemary DiCarlo pidió aumentar de forma significativa la entrada de ayuda y equipo médico para evitar un mayor deterioro. Señaló que la devastación es masiva y que miles requieren evacuación urgente. Consideró positivo que el cruce de Rafah reabriera el 2 de febrero, pero subrayó que consolidar la segunda fase del alto al fuego es imprescindible.
El encuentro precede a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada porel mandatario estadounidense, Donald Trump, en Washington, la cual se llevará a cabo este jueves. El embajador estadounidense, Mike Waltz, pidió respaldo al organismo, que anunciará más de 5 mil millones de dólares para la reconstrucción del enclave palestino.
La Casa Blanca informó que hoy participarán más de 20 países y que se prevé una fuerza internacional de estabilización. La ONU no asistirá. A su vez, Reino Unido alertó sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania, mientras DiCarlo denunció operaciones israelíes a gran escala y medidas que podrían derivar en una “anexión de facto” y obstaculizar avances políticos.