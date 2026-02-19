Gaza mantiene una profunda crisis humanitaria

La ONU advirtió que las operaciones humanitarias en Gaza continúan “sometidas a restricciones”, mientras la población enfrenta condiciones “extremadamente duras”. En sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la subsecretaria Rosemary DiCarlo pidió aumentar de forma significativa la entrada de ayuda y equipo médico para evitar un mayor deterioro. Señaló que la devastación es masiva y que miles requieren evacuación urgente. Consideró positivo que el cruce de Rafah reabriera el 2 de febrero, pero subrayó que consolidar la segunda fase del alto al fuego es imprescindible.

El Tip: El Papa León XIII, crítico de algunas políticas de Trump, fue invitado a unirse a la Junta de Paz en enero, pero rechazó la invitación.

El encuentro precede a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada porel mandatario estadounidense, Donald Trump, en Washington, la cual se llevará a cabo este jueves. El embajador estadounidense, Mike Waltz, pidió respaldo al organismo, que anunciará más de 5 mil millones de dólares para la reconstrucción del enclave palestino.

75 mil muertes violentas de palestinos por parte de Israel

La Casa Blanca informó que hoy participarán más de 20 países y que se prevé una fuerza internacional de estabilización. La ONU no asistirá. A su vez, Reino Unido alertó sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania, mientras DiCarlo denunció operaciones israelíes a gran escala y medidas que podrían derivar en una “anexión de facto” y obstaculizar avances políticos.