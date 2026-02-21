Fuerzas de seguridad de Cuba abandonan Venezuela en medio de presiones de Estados Unidos

Asesores de seguridad y personal médico de Cuba han comenzado a abandonar Venezuela en las últimas semanas, en un movimiento que marca un giro significativo en la relación entre Caracas y La Habana, según un reporte de Reuters citado por fuentes familiarizadas con el asunto.

La retirada se produce en medio de una creciente presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos, que busca desmantelar lo que ha calificado como la alianza izquierdista más influyente de América Latina.

Las fuentes, 11 en total, señalaron que la presencia cubana en puestos clave de seguridad e inteligencia —parte de acuerdos firmados desde finales de la década de 2000— está siendo reducida gradualmente.

A diferencia de los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que confiaban en fuerzas élite cubanas para su protección personal y labores de inteligencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha optado por escoltas venezolanos para su seguridad, dijo Reuters.

El cambio equivale a un repliegue estratégico del aparato de seguridad cubano que había sido integrado en instituciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo clave en la implementación de políticas de control interno en Venezuela.

Tras el operativo militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y en el cual murieron 32 cubanos, según el propio gobierno de La Habana. Ese hecho profundizó la presión de Washington para que Venezuela desvinculara a La Habana de sus estructuras de seguridad.

Aunque algunos asesores y médicos están regresando a Cuba en vuelos recientes, no todos han salido del país, y ciertas figuras encubiertas podrían permanecer en Venezuela para seguir observando los acontecimientos políticos.

Pese al repliegue, tanto Caracas como La Habana han insistido públicamente en que sus relaciones diplomáticas y de cooperación continúan vigentes, aunque expertos observan que la presencia efectiva de Cuba en áreas sensibles de seguridad está disminuyendo.

Este movimiento ocurre en un contexto de sanciones estadounidenses y bloqueos al envío de petróleo venezolano, una medida que busca debilitar económicamente a Cuba y presionar por cambios más amplios en la política regional.

Con información de Reuters

