Policía registra mansión del expríncipe Andrés

El príncipe Andrés, durante los funerales de su madre, la reina Isabel, en 2022.

La policía continuó este viernes con el registro de la antigua vivienda de Andrew Mountbatten-Windsor, un día después de que el expríncipe Andrés de Inglaterra pasó casi 11 horas detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, vinculada a su amistad con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Tras uno de los días más tumultuosos en la historia moderna de la familia real británica, Mountbatten-Windsor regresó a su nueva residencia en la finca de Sandringham, el retiro privado del rey Carlos III, a unos 185 kilómetros al norte de Londres.

El Dato: Mountbatten-Windsor fue conocido como el príncipe Andrés hasta octubre, cuando su hermano le retiró los títulos y honores y lo desterró de Royal Lodge.

La policía ya dio por finalizado el cateo en Wood Farm, donde Mountbatten-Windsor vive mientras espera que su nueva casa, en la cercana Marsh Farm, esté lista.

Las autoridades continúan registrando Royal Lodge, su antigua vivienda de 30 habitaciones en el parque cercano al Castillo de Windsor, al oeste de la capital británica, donde el hermano menor del rey residió durante décadas hasta su desalojo a principios de febrero. Camionetas sin distintivos, que se cree que son vehículos policiales, han estado entrando a los terrenos durante toda la mañana del viernes.

Mountbatten-Windsor —que fue fotografiado recostado en el asiento trasero de su coche, conducido por un chofer, tras quedar en libertad el jueves por la noche en una comisaría cerca de Sandringham— continúa bajo investigación, lo que significa que la policía del Valle del Támesis —responsable de las zonas al oeste de Londres— no lo ha acusado ni lo ha exonerado.

8 agentes estuvieron encargados de la detención

La detención se produjo tras años de acusaciones sobre su relación con Epstein, quien se quitó la vida en una prisión de Nueva York en 2019. La acusación que motivó el arresto es que Mountbatten-Windsor —que en octubre dejó de ser el príncipe Andrés de Inglaterra cuando su hermano, el rey Carlos III, le retiró los títulos y honores y lo desterró de Royal Lodge— compartió información comercial confidencial con el financiero caído en desgracia cuando era enviado comercial de Reino Unido.

En concreto, correos electrónicos que hizo públicos el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar que Mountbatten-Windsor compartió reportes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

Uno de ellos, fechado en noviembre de 2010, parecía haber sido reenviado por Andrew cinco minutos después de recibirlo. Otro, unas semanas más tarde, parecía demostrar que remitió a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.

La policía del Valle del Támesis ya había indicado previamente que también estaba revisando la denuncia de una mujer que fue víctima de trata y llevada a Reino Unido por Epstein para mantener un encuentro sexual con Andrés. La detención del jueves no estuvo relacionada con ese caso.

Otras fuerzas policiales británicas también están llevando a cabo sus propias investigaciones sobre los vínculos de Epstein con Reino Unido, incluyendo un análisis de los registros de vuelos en aeropuertos grandes y pequeños.

Mountbatten-Windsor ha rechazado constantemente cualquier irregularidad en su relación con Epstein, pero no comentó las acusaciones más recientes surgidas tras la publicación de los llamados archivos de Epstein.

