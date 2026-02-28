Trump asegura que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, está muerto

Ali Jamenei a la izquierda, y Trump a la derecha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, “está muerto”, lo cual calificó como un “acto de justicia”.

Horas después de tensiones e incertidumbre sobre el estado del ayatolá, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth, en donde asegura que Jamenei murió.

Trump aseguró que la muerte de quien describió como “una de las personas más malvadas en la Historia” representa un “acto de justicia”, no solo para el pueblo iraní, sino, dijo, también para los estadounidenses y la gente de muchos países que “han sido asesinados o mutilados por Jamenei y sus sangrientos MATONES”.

El mandatario estadounidense aseguró que Alí Jamenei fue “incapaz de evadir nuestra inteligencia”, y aseguró que la operación en la que resultó muerto el ayatolá fue resultado de cooperación con Israel.

Por otro lado, Trump aseguró que la muerte del ayatolá representa la mejor oportunidad del pueblo iraní para recuperar el liderazgo de su país. Aseguró que, ante este escenario, las fuerzas de seguridad de Irán ya no quieren luchar, lo que abre la puerta a que nuevas protestas sean exitosas.

Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos miembros de la IRGC, del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando inmunidad de nuestra parte. Como dije anoche: «¡Ahora pueden tener inmunidad; más tarde solo obtendrán la muerte!». Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



Con suerte, la IRGC y la policía se fusionarán pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajarán juntos como una sola unidad para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo la muerte de Jamenei, sino también el país, ha sido en un solo día muy destruido e incluso devastado. Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



En este sentido, Trump aseguró que la campaña en Irán podrá durar “el tiempo que sea necesario” hasta que se cumpla su objetivo de “PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO”.

Sin embargo, los bombardeos intensos y de precisión continuarán, sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



Horas antes, Trump había dicho a medios estadounidenses que “creía” ciertos los rumores de que Jamenei había muerto.

Antes, el primer ministro de Israel, y gran aliado de Trump, Benjamin Netanyahu, había declarado que “tenemos indicios suficientes para asegurar que Jamenei ya no está”, sin confirmar su muerte explícitamente.

No obstante, horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que Jamenei seguía con vida tras el ataque, “hasta donde yo sé”.

Ninguna fuente de Irán ha confirmado la muerte del líder supremo.

