Van más de 200 muertos y casi 750 heridos por ataque de EU e Israel contra Irán, según Media Luna Roja

La Media Luna Roja informó que la ola de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ocurridos la madrugada de este sábado han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos.

Así lo informó la organización a la televisora estatal iraní IRIB, citada por agencias internacionales, la cual puntualizó que, en total, son 201 los muertos y 747 heridos.

Media Luna Roja informó que más de un centenar de estos fallecidos son civiles, y la mayoría fueron identificados en dos ataques en particular. El primero, contra una escuela infantil de Hormozgán, que dejó 85 personas muertas, y el segundo, contra un gimnasio en Fars, que mató a otras 15.

Al respecto, Media Luna Roja aseguró que sus equipos continúan en los lugares de los ataques para dar continuidad a las labores de auxilio.

Mientras tanto, otras cifras de bajas se han dado a conocer de manera extraoficial. Particularmente, Irán asegura que ha provocado la muerte de más de 200 militares estadounidenses, pero que Washington aún no se ha pronunciado al respecto.

Lo anterior a causa de que la Guardia Revolucionaria iraní, según dijo a medios, ha enviado al menos mil 200 proyectiles a bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en represalia por el ataque que más temprano ejecutaron en su contra Washington e Israel.

Estos ataques fueron dirigidos a bases en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

El envío de este ataque en represalia ha provocado incendios en las calles de estos países, como ha quedado atestiguado en redes sociales.

Mientras tanto, Israel ha reconocido que ha sufrido ataques en represalia, pero ha asegurado que estos solo han provocado 89 heridos leves en su territorio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am