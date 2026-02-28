Atacan escuela primaria en bombardeos de Israel contra Irán; hay 85 muertos | VIDEO

Los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán la mañana de este 28 de febrero alcanzaron a una escuela primaria en Irán. El gobierno de Irán confirmó que hay 85 muertos.

En redes sociales se difundió un impactante video en el que se puede ver cómo quedó la escuela tras el ataque a esta institución educativa, en donde había niños.

La escuela para niñas se ubica en la ciudad de Minab, al sur de Irán, decenas de estudiantes también resultaron heridas como consecuencia del ataque.

El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, informó que los equipos de emergencias ya se encuentran en la escuela para atender a los heridos y retirar los escombros que dejó el bombardeo.

Video del ataque a escuela primaria en Irán

En redes sociales circula un video del ataque contra la escuela primaria. En la grabación se puede ver que el edificio quedó destruido por por el bombardeo, incluso se puede ver que sale humo todavía por el impacto del misil en la escuela

Al rededor del edificio se vive el caos y la desesperación de las personas que estaban ahí, se escuchan gritos y llantos de quiénes están en el lugar, que posiblemente son los padres que llegaron al lugar así como los sobrevivientes tras el impacto del bombardeo.

El régimen genocida iraní lanzó un misil que impactó una escuela en la ciudad de Minab en el sur de Irán y mató (hasta ahora) a 51 niñas.



Lo hizo para culpar a Israel y así victimizarse, pero las pruebas de que fueron ellos son contundentes. pic.twitter.com/yghJfIBGge — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) February 28, 2026

El caos se impuso en Irán, principalmente en la capital Tehrán, pero en otras ciudades también se vive el miedo por el ataque, hay tráfico detenido, la gente salió de emergencia a hacer compras de pánico, a recoger a sus hijos a otras escuelas para resguardarlos.

En redes sociales hay varios videos de cómo se vivió el bombardeo de Israel contra Irán.

Asimismo, Donald Trump y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ofrecieron mensajes oficiales para confirmar que ellos lanzaron el ataque contra Irán.

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, señaló el presidente de Estados Unidos en un mensaje que publicó en sus redes sociales.