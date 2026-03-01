María Corina Machado asegura que ‘en pocas semanas’ volverá a Venezuela: ‘La libertad está cerca’

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que “en unas pocas semanas” volverá al país sudamericano, con el objetivo, dijo, de seguir trabajando en favor de la “libertad” de su pueblo, tras la captura del ahora expresidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en video, Machado Parisca recordó que salió de Venezuela “hace 80 días”, pero, aclaró, lo hizo “con una misión”, que fue transmitir a líderes internacionales “el enorme potencial que tiene Venezuela”.

En este sentido, aseguró que, durante su tiempo fuera del país, ha sostenido reuniones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, y con voceros de organizaciones de derechos humanos, así como con empresarios y líderes de sectores financieros, energéticos y tecnológicos.

A todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela. Un futuro luminoso. Esa Venezuela a la que traeremos democracia, Estado de derecho y servicios públicos de calidad mundial María Corina Machado, líder opositora de Venezuela



Detalló que, ahora, está lista para volver a Venezuela, con el objetivo de seguir cumpliendo la agenda en favor de la “libertad” del país.

Así, detalló que, entre las actividades que realizará cuando vuelva al país sudamericano, trabajará en favor de “fortalecer la unión de los venezolanos”, de “terminar de consolidar nuestro gran acuerdo nacional” y “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”.

María Corina Machado aseguró que, durante su tiempo fuera de Venezuela, “mi corazón ha estado con ustedes”, en referencia a sus seguidores en el territorio del país sudamericano.

Mi corazón ha estado con ustedes. Con cada preso político que ha sido excarcelado y que ha podido nuevamente abrazar a su familia. Con cada una de las madres que han pasado noches infinitas en vigilia frente a los centros de tortura. Con cada uno de los presos que siguen en los calabozos, especialmente los presos militares con quienes tanto se han ensañado María Corina Machado, líder opositora de Venezuela



Finalmente, Machado Parisca agradeció nuevamente a Estados Unidos por su intervención en Venezuela el 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump con visión y con coraje puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional. La justicia internacional que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos María Corina Machado, líder opositora de Venezuela



