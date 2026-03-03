Van más de 780 muertos por ataque de EU e Israel contra Irán, según Media Luna Roja

Más de 500 respecto a informe del sábado

La Media Luna Roja informó que, al corte de este martes, son 787 las personas fallecidas en Irán por el ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron contra el país persa, el cual, según la institución, afectó a más de 150 ciudades.

A través de un comunicado difundido vía Telegram, la Media Luna Roja informó que los ataques de Israel y EU a Irán han afectado a 153 ciudades, mediante impactos a 504 puntos diferentes.

A causa de esto, se han registrado 787 personas fallecidas, lo cual representa un aumento de más de 500 personas desde el conteo inicial, publicado el sábado, horas después de los ataques.

Sin embargo, la Media Luna Roja no especificó un número de heridos resultado de estos hechos.

El equipo de emergencia informó que hay mil 09 equipos operativos, con un total de tres mil 651 rescatistas trabajando en los lugares afectados. Estos son apoyados por 895 vehículos de emergencia y logística.

Al respecto, la Media Luna Roja emitió recomendaciones a la población iraní, territorio aún afectado por ataques israelíes.

La organización pidió no acercarse a lugares donde haya ocurrido alguna explosión o derrumbe de edificios. También, alejarse de ventanas u objetos de vidrio ante la percepción de una explosión o alarma.

Pidió a la población utilizar los números telefónicos 4030 y 112 para cualquier emergencia.

Irán e Israel mantienen un intercambio de ataques desde el sábado, día en que el segundo, con apoyo de Estados Unidos, lanzó un ataque contra el primero, por el cual resultaron muertos varios altos mandos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, Irán ha lanzado ataques en represalia contra Irán y contra otros países en Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses.

De acuerdo con agencias internacionales, este martes siguen los ataques en puntos estratégicos de la región, como el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, Irán, y otros de Medio Oriente.

