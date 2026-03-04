Caracas consolida alianza energética con Washington

Petrolero Ionic Anax, fletado por Chevron, en Maracaibo, el 9 de febrero.

Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de crudo y derivados destinados al mercado estadounidense, informó la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), semanas después de que Caracas y Washington sellaran un acuerdo energético bilateral de largo plazo.

En un comunicado difundido en Telegram, la empresa indicó que firmó convenios de suministro con compañías comercializadoras, sin precisar nombres ni condiciones. Señaló que estos instrumentos preservan la “histórica relación comercial” y reiteró el compromiso con la estabilidad del mercado internacional, además de insistir en la necesidad de levantar las sanciones que pesan sobre la industria de hidrocarburos.

La suscripción ocurre en un escenario político inédito. Tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió funciones ejecutivas y proclamó un “nuevo momento político”, acompañado de reformas que incluyen mayor apertura del sector a capital extranjero.

El TIp: Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración de narcoterrorismo e importar cocaína, y posesión de armas.

entendimiento bilateral. La mandataria encargada aseguró que ambos países avanzan hacia una “nueva agenda de cooperación”. Desde su juramentación ha recibido a altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien formalizó el acuerdo energético de largo plazo.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, destacó en su reciente discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles provenientes de Venezuela, nación a la que calificó como “nuevo amigo y socio”.

El Ejecutivo venezolano ha denunciado en múltiples ocasiones el bloqueo de activos en el extranjero. El 27 de enero, Rodríguez informó del desbloqueo de recursos en territorio estadounidense como resultado del diálogo con la administración Trump y anunció la compra de equipos hospitalarios con esos fondos.

2 meses se cumplieron de la captura de Nicolás Maduro

Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exigió la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York. Sostuvo que la nueva etapa diplomática sólo se completará con su excarcelación y con el levantamiento total de sanciones. Padrino López indicó que, a pesar de que Venezuela “ha abierto una nueva etapa de lucha signada por la diplomacia con EU”, y que las “heridas sólo podrán sanarse” con la liberación de Maduro y de Flores, así como con el “levantamiento de todas las sanciones” de EU.

En el ámbito interno, familiares de presos políticos denunciaron supuestos cobros en dólares en tribunales para entregar notificaciones de libertad

plena derivadas de la Ley de Amnistía aprobada el 19 de febrero por el Parla-

mento. La norma abarca procesos

desde 1999 hasta 2026, aunque se aplica de forma específica a 13 hechos ocurridos en distintos años y excluye casos relacionados con operaciones militares.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad afirmó que algunos juzgados exigen pagos en efectivo e insumos como condición para notificar decisiones. No obstante, reconoció que el trámite se ha desarrollado con mayor rapidez en numerosos expedientes.