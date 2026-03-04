Denver prohíbe a ICE cubrir rostro en redadas

Agente habla con un observador comunitario en Minneapolis, el 14 de enero

El Concejo de Denver aprobó una ordenanza que prohíbe a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales cubrirse el rostro durante operativos en la ciudad. La medida exige portar credencial visible y busca reforzar la identificación de autoridades ante comunidades con alta presencia migrante.

El incumplimiento podría derivar en citaciones o arrestos por parte de la Policía local. La norma contempla excepciones para operaciones encubiertas y equipos tácticos especiales.

“Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información”, afirmó la concejal Shontel Lewis tras la votación. Flor Alvidrez agregó que recibió llamadas de vecinos preocupados por agentes armados tocando puertas sin acreditación visible.

La orden entrará en vigor cuando la firme el alcalde demócrata Mike Johnston, aunque su aplicación enfrenta dudas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la calificó de “inconstitucional” y aseguró que sus agentes no la acatarán. También defendió el uso de pasamontañas por razones de seguridad.

La decisión se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero que limita operativos en propiedades municipales.