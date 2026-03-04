Estados Unidos hunde buque de guerra iraní; mueren más de 100 personas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka, según informó el miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, había informado anteriormente al Parlamento de que había 180 personas a bordo del buque iraní, que identificó como el IRIS Dena.

Según el sitio web del ejercicio, un barco llamado IRINS Dena figuraba como participante en unas maniobras navales celebradas en la bahía de Bengala del 18 al 25 de febrero.

El portavoz de la Armada de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, dijo que se habían recuperado cadáveres del mar en la zona del incidente. Treinta y dos personas fueron rescatadas por la Armada de Sri Lanka y estaban siendo atendidas en un hospital de la ciudad portuaria meridional de Galle.

La Armada recibió una llamada de socorro de un barco iraní e informó a la Fuerza Aérea de Sri Lanka, y ambas iniciaron una operación de búsqueda y rescate, dijo.

Los barcos de rescate que llegaron al lugar no vieron el barco y solo observaron una mancha de petróleo, dijo Sampath, y añadió que el incidente tuvo lugar fuera de las aguas de Sri Lanka, pero que Colombo seguía comprometido a prestar apoyo.

Las fuerzas de Sri Lanka se centraron en salvar vidas en el barco iraní e investigarán la causa del incidente más adelante, dijo.

Las fuerzas de Sri Lanka tampoco observaron ningún otro barco o avión en la zona del incidente, añadió.

“Tenemos la esperanza de poder rescatar a más personas y continuaremos (las operaciones) hasta estar seguros”, afirmó Sampath.

