Estados Unidos dice que investiga ataque a escuela que dejó 168 estudiantes muertas en Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que se está “investigando” el ataque contra la escuela Shajareh Tayyebeh por el que, hasta el quinto día de la guerra contra Irán, se contabilizan 168 estudiantes muertas.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el asunto, Hegseth aseguró que “nunca apuntamos a objetivos civiles” y se limitó a responder “estamos investigando”.

“Todo lo que sé, todo lo que puedo decir es que estamos investigando eso. Por supuesto, nunca apuntamos a objetivos civiles, pero estamos estudiando la posibilidad de investigarlo”, afirmó.

Cuando la prensa insistió en saber si ya se identificó la munición que alcanzó al centro educativo ubicado en la ciudad de Minab, reiteró: “lo estamos investigando” .

El 28 de febrero, en el primer día del ataque perpetrado por Israel y Estados Unidos, el vicegobernador de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, informó que en la escuela habían 170 estudiantes .

Por separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos no atacaría de manera deliberada una escuela.

cehr