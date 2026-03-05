EU amplía su ofensiva militar; hunde buque de guerra iraní

El sol se pone tras el humo de un ataque militar, en Teherán, el 3 de marzo.

La guerra entre Estados Unidos e Irán se amplió de forma drástica ayer tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena frente a Sri Lanka. Un submarino estadounidense lanzó un torpedo en el océano Índico y provocó una potente detonación que envió el buque al fondo del mar. Las autoridades locales informaron la recuperación de decenas de cuerpos y el rescate de 32 personas; de una tripulación estimada en 180 marinos, al menos 87 murieron y alrededor de 60 permanecen desaparecidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la operación y subrayó su carácter inédito desde la Segunda Guerra Mundial. “Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, declaró en el Pentágono.

El Dato: El Senado de EU rechazó una resolución para poner fin a la ofensiva militar de Trump en Irán, operación que podría durar hasta ocho semanas, según la Casa Blanca.

A su vez, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, precisó que se utilizó un único torpedo Mark 48 y destacó el alcance global de la maniobra. La acción ocurrió a miles de kilómetros del Golfo Pérsico, mientras los combates paralizaban por quinto día el tránsito en el estrecho de Ormuz y afectaban flujos de petróleo y gas. Asimismo, defensas aéreas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní dirigido hacia Turquía.

ALCANCE MILITAR. Caine anticipó que en las próximas 24 a 48 horas el mando estadounidense “continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval” de Teherán. Hegseth aseguró que su país está ganando la contienda de manera “contundente” y que comenzarán a emplear bombas de gravedad de precisión con un arsenal “casi ilimitado”. “Esta nunca tuvo la intención de ser una pelea justa, y no lo es. Los estamos golpeando mientras están en el suelo”, afirmó.

El Comando Central informó que ha “chocado o hundido hasta el fondo del océano” más de 20 embarcaciones iraníes. Además, confirmó que fue abatido el líder de una unidad vinculada con un intento de complot para asesinar al magnate en 2024. “Ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue localizado y abatido”, dijo Hegseth, quien aclaró que no era el objetivo principal, pero que los responsables estaban incluidos en la lista de blancos.

Desde Teherán, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baghaei, calificó las declaraciones como admisión de crímenes de guerra. A su vez, Israel reportó bombardeos contra un complejo de seguridad en Irán y ordenó evacuar el sur del Líbano.

MENSAJES POLÍTICOS. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvo que la ofensiva continuará junto con Israel y aseguró que el liderazgo iraní se encuentra en desorden. “Estamos en una posición muy sólida ahora y su liderazgo se desvanece rápidamente. Todo aquel que parece querer ser líder, termina muerto”, declaró. En otro acto en la Casa Blanca, evaluó el arranque del conflicto como un éxito: “Nos está yendo muy bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente”.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, defendió la operación y afirmó que el mandatario tuvo un presentimiento sobre posibles ataques iraníes contra activos y personal estadounidense en la región. “Creo que el presidente, antes de esa llamada telefónica, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tenía el presentimiento de que el régimen iraní iba a atacar los activos de Estados Unidos y a nuestro personal en la región”, señaló. También aseguró que la campaña ha sido “un éxito rotundo” y que pronto se logrará dominio total del espacio aéreo iraní.

Con el conflicto extendido más allá de Oriente Medio y un creciente número de víctimas, la confrontación entra en una fase de mayor intensidad, marcada por acciones navales inéditas en décadas y una retórica que anticipa nuevas operaciones en los próximos días.

Liga Árabe condena a Irán

LA LIGA ÁRABE calificó de “flagrante” violación del derecho internacional los ataques de Irán contra países vecinos y advirtió que la escalada dañará de forma duradera las relaciones en la región. El secretario general del organismo, Ahmed Aboul Gheit, expresó su frustración por los bombardeos dirigidos a Estados árabes y señaló que también vulneran los principios de “buena vecindad”.

Pastor se aleja de un proyectil iraní sin explotar en Siria, ayer. ı Foto: AP

En una declaración difundida ayer, Gheit sostuvo que las acciones de Teherán han generado una hostilidad “sin precedentes” entre Irán y el mundo árabe, con un “impacto profundo” en el futuro de los vínculos políticos. Añadió que, aunque ningún país árabe minimiza la crisis que enfrenta actualmente la república islámica, esa situación no justifica ataques contra otros Estados.Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que su gobierno respeta la soberanía regional. “Con su ayuda y a través de la diplomacia, intentamos evitar la guerra”, escribió en X.

España desmiente un pacto militar con Estados Unidos

› Redacción

EL MINISTRO de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió “tajantemente” que su país haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, aseguró en entrevista con SER.

Albares afirmó que desconoce el origen de esas declaraciones. “No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso”, dijo, y subrayó que no tiene “ninguna gana” ni “casi tiempo” para especular. La negativa llega después de que Leavitt señalara que, tras el mensaje del presidente Donald Trump, España habría accedido a coordinarse con las fuerzas de Washington. La portavoz sostuvo que “en las últimas horas acordaron cooperar con el Ejército estadounidense” y añadió que el republicano espera que “toda Europa” respalde la misión. Sus palabras se produjeron luego de que Trump amenazara con “cortar todo comercio con España” por la negativa a permitir el uso de bases conjuntas en el sur del país para operaciones no amparadas por la Carta de la ONU.

Boeing Stratotanker de EU en la Base Aérea de Moron en España, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

Mas temprano, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reiteró en una declaración institucional el lema “No a la guerra” y advirtió que España no será “cómplice de algo malo para el mundo sólo por el miedo a las represalias de alguno”. Defendió el respeto al derecho internacional y pidió evitar errores como los de la invasión de Irak en 2003, que, recordó, derivaron en terrorismo yihadista, crisis migratoria y encarecimiento de la energía.

Sánchez anticipó un escenario de incertidumbre económica, con posibles alzas del petróleo y el gas, y garantizó apoyo a hogares, trabajadores y empresas si fuera necesario. También prometió asistencia a los españoles en la región, con operaciones de evacuación coordinadas por el servicio exterior y el ejército.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, agradeció la postura española y dijo que demuestra que aún hay “ética” en Occidente. Mientras que España mantiene su rechazo a facilitar las bases de Rota y Morón para la ofensiva y asegura que seguirá exigiendo el cese al fuego.

IRÁN GOLPEA EN KURDISTÁN

La televisión estatal iraní Press TV informó que fuerzas de Irán lanzaron una operación contra “fuerzas separatistas antiiraníes” en la región kurda de Irak. Videos difundidos en X muestran explosiones que iluminaron el cielo nocturno, aunque no se precisó la ubicación exacta.

Reportes previos dieron cuenta de múltiples detonaciones en la provincia de Sulaimaniyah, en el norte iraquí. Fuentes locales señalaron como objetivo la sede de la Asociación de Trabajadores del Kurdistán (Komala), grupo armado kurdo iraní con presencia en Irak.

Kurdos iraquíes inspeccionan daños de sus hogares tras ataques en Irbil, ayer. ı Foto: AP

La ofensiva ocurre en medio de versiones sobre contactos entre facciones kurdas iraníes y EU para evaluar posibles ataques contra fuerzas de seguridad iraníes en el oeste del país. Según Reuters, una coalición con base en la frontera se entrena con la intención de debilitar al ejército iraní. La agencia Tasnim negó que combatientes kurdos hayan cruzado hacia territorio iraní.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, habló con Nechirvan Barzani sobre los ataques de Estados Unidos e Israel. Teherán indicó que Barzani ofreció condolencias por la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

La portavoz de EU, Karoline Leavitt negó que se vaya a armar a fuerzas kurdas para impulsar un levantamiento.

ORMUZ, AL BORDE DEL COLAPSO

El estrecho de Ormuz permanece casi vacío. El tráfico de petroleros y gaseros es 90 % menor que la semana pasada, según el rastreador MarineTraffic, que muestra buques agrupados fuera del paso estratégico. Las amenazas de Irán paralizaron una ruta por la que fluye cerca del 20 % de la demanda diaria mundial de crudo. Con el tránsito casi detenido, los precios del petróleo y el gas se dispararon.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció en Truth Social que la Armada escoltaría embarcaciones si fuera necesario. Sin embargo, ningún barco ha aceptado la oferta. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en Fox News: “Lo haremos tan pronto como podamos”, aunque admitió que las fuerzas están centradas en “desarmar al régimen iraní”. Aseguró que el alza en la gasolina “será definitivamente temporal”.

Vista aérea de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido reportó una explosión cerca de Kuwait en un petrolero anclado. Se detectó crudo en el agua y el buque hizo agua, la tripulación está a salvo.

Expertos dudan de la viabilidad del plan de escolta. Amena Bakr, de Kpler, señaló que los buques quedarían expuestos a misiles y que el costo sería elevado. BIMCO consideró “poco realista” proteger a todos los petroleros.