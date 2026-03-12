Avión cisterna de EU que apoyaba ofensiva contra Irán se estrella al oeste de Irak.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este jueves que ha perdido un avión cisterna en espacio aéreo “amigo”, durante la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación ‘Furia Épica’.

“El Mando Central tiene constancia de la pérdida de un avión cisterna KC-135 estadounidense. El incidente se produjo en espacio aéreo amigo durante la operación ‘Furia Épica’ y se están llevando a cabo labores de rescate”, ha señalado en un breve comunicado.

En el avión cisterna estadounidense viajaban al menos cinco tripulantes.

El CENTCOM ha indicado que en el suceso han estado implicadas dos aeronaves, una de las cuales ha aterrizado sin inconvenientes mientras que la otra se ha “estrellado en el oeste de Irak”, y ha asegurado que no se “debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Así van los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán

La operación ‘Furia Épica’ comenzó a finales del mes de febrero de 2026, con una serie de ataques contra Irán generados por Israel y Estados Unidos.

El intercambio de misiles generó la muerte de Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán (1989-2026), quien falleció el 28 de febrero de 2026.

Posteriormente, Irán anunció una respuesta sin precedentes en contra de Israel y Estados Unidos. Este último, perdió algunas bases militares en Medio Oriente, mientras que Israel sigue siendo atacado con misiles sin que su sistema de defensa oponga mucha resistencia.

Ahora, la atención se ha centrado en los precios del petróleo, pues Irán anuncio el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el traslado de crudo a nivel mundial.

Ante esa decisión, varios países han puesto su vista en el conflicto. En tanto, la nación de Donald Trump planteó el resguardo de los barcos para garantizar su seguridad.

Hasta el momento, no está claro hasta dónde llegará el precio del petróleo; sin embargo, Trump ya se vio forzado a comprar crudo ruso para evitar un alza súbita en el precio.

Por último, Irán, ya con un nuevo líder supremo, ha amenazado con seguir con el intercambio de misiles hasta que los petroprecios lleguen a los 200 dólares por barril, lo que impactaría principalmente en la economía de Estados Unidos.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR