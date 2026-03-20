Atacan con drones la base estadounidense Victoria en Bagdad, Irak.

La base estadounidense Victoria, ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak, fue atacada con drones, durante la madrugada del 21 de marzo de 2026.

En videos compartidos en redes sociales, se pudo ver la magnitud que alcanzó el fugo en la base estadounidense.

Medios de Irán e Irak afirmaron que el ataque a la base militar de Estados Unidos se produjo con un grupo de drones.

🇺🇸🇮🇶 | ÚLTIMA HORA: La base estadounidense de Victoria en Bagdad, Irak, fue atacada por varios drones y ahora está en llamas. pic.twitter.com/Q4Kmn0nXZ7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 20, 2026

La base Victoria ha estado bajo ataque desde el inicio de esta semana. En días pasados, salió a la luz un video en el que se utilizó en sistema de defensa área. Además, Irán también ha atacado en los últimos días la embajada de Estados Unidos en Irak.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas o muertas por este nuevo ataque a instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

La base Victoria fue establecida por su utilidad estratégica debido a su cercanía al Aeropuerto de Bagdad, de donde surge un centro logístico y de operaciones para las fuerzas estadounidenses en Irak.

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JVR