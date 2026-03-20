Prevén cambio político a “cámara lenta” en Cuba

Activistas que participan en la flotilla del convoy Nuestra América preparan ayuda a Cuba, en Progreso,Yucatán, ayer.

Ayer, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó un posible proceso de transformación política en territorio cubano, al considerar que podría desarrollarse de forma gradual tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

En entrevista con Fox Business, el funcionario planteó que un cambio de régimen en Cuba podría darse “a cámara lenta”, en un contexto regional que, a su juicio, se reconfigura tras la salida del poder de presidente venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, la postura oficial de Washington muestra matices. La Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, desmintieron versiones periodísticas que apuntaban a negociaciones con La Habana sin exigir modificaciones estructurales en su sistema político. Rubio las calificó como “noticias falsas”.

5 toneladas de medicamentos y paneles solares llegaron a Cuba

A su vez, la crisis interna cubana se ha profundizado. La economía de la isla enfrenta un deterioro sostenido desde hace seis años, agravado por el endurecimiento de las sanciones energéticas estadounidenses. La suspensión de envíos de petróleo venezolano ha derivado en severos racionamientos eléctricos, incluso en el colapso reciente de la red nacional, que dejó sin servicio a millones de habitantes.

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En el ámbito militar, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, descartó cualquier preparación para una intervención armada en Cuba. Ante el Senado, aseguró que no existen ensayos ni planes de ocupación, aunque confirmó que las fuerzas estadounidenses están listas para proteger su embajada y la base naval de Guantánamo, así como responder a un eventual éxodo masivo.

Mientras tanto, Cuba recibe apoyo externo. El convoy internacional Nuestra América arribó a La Habana con ayuda humanitaria proveniente de diversos países. Delegaciones políticas y sociales entregaron alimentos, medicinas y equipos, en un esfuerzo por mitigar los efectos del bloqueo económico. La iniciativa busca movilizar más de 20 toneladas de suministros y visibilizar la situación de la isla en foros internacionales.

Previamente, delegados del primer grupo del convoy visitaron cuatro hospitales de La Habana en los que distribuyeron un donativo de cinco toneladas de material sanitario, medicamentos, paneles solares y sistemas fotovoltaicos, equivalentes a 573 mil dólares.

La llegada de activistas y figuras políticas en los próximos días reforzará el respaldo simbólico, en un momento en que el futuro de Cuba se mantiene en el centro del debate.