Sacudida tras ataque al mayor complejo de gas del mundo

Una explosión se produce en un edificio tras un ataque israelí en el centro de Beirut, el miércoles.

La guerra en Oriente Próximo entró en una fase de alta intensidad tras el ataque iraní contra el mayor complejo de gas natural licuado del mundo, en Qatar, un hecho que confirmó los peores temores del sector energético: que el conflicto impactara directamente la infraestructura crítica de suministro global.

El consejero delegado de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, informó que el ataque destruyó dos plantas de GNL, lo que podría reducir alrededor de un 17 por ciento las exportaciones del país durante un periodo de entre tres y cinco años. La magnitud del daño abre la posibilidad de que la empresa declare fuerza mayor en contratos a largo plazo con países como Bélgica, China, Italia y Corea del Sur. “Jamás en mis sueños más descabellados hubiera imaginado que Qatar sufriría un ataque de este tipo”.

30 por ciento subió el gas natural licuado

El impacto fue inmediato en los mercados. El precio del gas en Europa se disparó hasta un 35 por ciento y el petróleo llegó a subir un 10% antes de moderarse, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del suministro. La ofensiva confirma un escenario largamente temido por la industria: que la guerra no solo se limite al plano militar, sino que afecte el sistema energético global.

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PREVÉN “CATÁSTROFE”. El ataque contra el complejo de Ras Laffan en Qatar se produjo tras una ofensiva israelí sobre instalaciones gasísticas en Irán, lo que desencadenó represalias en toda la región. Analistas consideran que este intercambio marca un punto de inflexión en el conflicto. “Estamos muy cerca de un escenario catastrófico de crisis del gas”, advirtió Saul Kavonic, al señalar que las interrupciones podrían extenderse incluso después del fin de la guerra.

Las hostilidades se han expandido a varios países del Golfo. Refinerías en Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos fueron blanco de ataques, provocando incendios y cierres temporales. En el puerto saudí de Yanbu, una instalación clave para exportaciones, se registraron interrupciones tras el impacto de un dron.

110 dólares por barril cerró el crudo Brent

Al mismo tiempo, el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha agravado la situación logística. Por esta vía transita cerca del 20 por ciento del petróleo y gas natural licuado del mundo, por lo que su cierre ha disparado los precios del crudo por encima de los 110 dólares y complica el abastecimiento internacional.

Las consecuencias económicas ya son visibles. El Banco Central Europeo advirtió que la guerra tendrá un impacto significativo en la inflación a corto plazo, que podría acercarse al 4 por ciento en la zona euro, con efectos prolongados antes de volver a los niveles objetivo.

Un funcionario del Fondo Monetario Internacional estimó que cada aumento del 10 por ciento en el precio del petróleo añade presión inflacionaria global y reduce la producción económica. A su vez, los precios de la gasolina en Europa se han duplicado desde finales de febrero, reflejando el impacto directo del conflicto. Ante este panorama, países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Países Bajos pidieron una moratoria inmediata sobre los ataques a instalaciones energéticas y expresaron su disposición a contribuir a la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El Dato: Fuertes explosiones sacudieron Dubái, la madrugada de este viernes, cuando defensas aéreas interceptaron disparos.

TENSIONES POLÍTICAS. Por su parte, el gobierno de Irán prometió ayer una “contención cero” en su respuesta militar en caso de un nuevo ataque contra su infraestructura energética, después del ataque lanzado el miércoles contra la zona industrial de Ras Lafan, en Qatar, en lo que supuso un contraataque al bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars. “Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestra infraestructura empleó solo una fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la petición de desescalada”, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. “Habrá contención cero si nuestra infraestructura es golpeada de nuevo”.

Mientras tanto, la Quinta Flota de la Armada de Estado Unidos, desplegada en Oriente Medio, fue blanco de un ataque con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado. En tanto, la refinería de Haifa al norte de Israel fue alcanzada en un ataque iraní, informan medios locales. Por su parte, el ministerio de Energía de Israel, Eli Cohen, indicó que “el ataque no causó daños significativos a la infraestructura”.

Netanyahu niega influencia en EU

Por Redacción

EL PRIMER MINISTRO de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que no influyó en la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de iniciar la guerra contra Irán y afirmó que ambos gobiernos actúan con objetivos comunes. “¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?”, expresó.

Desde Jerusalén, sostuvo que fue el magnate quien le pidió impedir que Teherán obtuviera armas nucleares. También afirmó que Washington “no lucha por Israel, está luchando junto a Israel”.

Reconoció que su país actuó en solitario en el ataque contra instalaciones gasísticas iraníes en Pars Sur y aseguró que la ofensiva ha debilitado significativamente a Teherán, al afirmar que ya no puede enriquecer uranio ni desarrollar misiles balísticos.

Evitó fijar plazos para el fin de la guerra. Los ataques iraníes han dejado 15 muertos en Israel y cuatro en territorios palestinos.





Trump presiona a aliados de la OTAN por Ormuz

› Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su país no depende del comercio que transita por el estrecho de Ormuz y defendió su protección “para todos los demás”, al tiempo que presionó a aliados de la OTAN y de Asia para que asuman un papel más activo en la seguridad de esta vía estratégica.

Desde el Despacho Oval, previo a su reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el magnate insistió en que Washington sostiene la defensa del paso marítimo pese a no necesitarlo. “Nosotros no usamos el estrecho. Estamos defendiendo el estrecho para todos los demás”, afirmó, al subrayar que países como Japón dependen de esa ruta para el suministro energético.

El republicano señaló que economías como la japonesa, así como regiones de Europa y China, son las más afectadas por la inestabilidad en el Golfo, dado que obtienen gran parte de su petróleo a través de ese corredor. En ese sentido, pidió que estas naciones “den un paso al frente” y contribuyan a garantizar el tránsito seguro.

El presidente estadounidense Donald Trump con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, ayer. ı Foto: Reuters

El Tip: Irán ejecutó a tres hombres por las protestas nacionales que tuvieron lugar en enero, entre ellos un luchador social de 19 años.

Durante el encuentro, Takaichi explicó que Japón evalúa el tipo de apoyo que puede ofrecer dentro de los límites de su legislación, en un contexto en el que el país asiático depende mayoritariamente del crudo procedente del Golfo.

Donald Trump también defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que avanza conforme a lo previsto. Afirmó que el país persa “está cerca de quedar destruido” y justificó la operación por sus ambiciones nucleares. “Tuve que hacer esto… hacer algo que ningún otro presidente tuvo el valor de hacer”, declaró.

A su vez, reconoció que no notificó previamente a sus aliados sobre la campaña militar, al señalar que buscaba un efecto sorpresa, en alusión al ataque japonés a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial.

Unión Europea rechaza apoyo militar en estrecho

› Redacción

LOS LÍDERES de la Unión Europea enviaron un mensaje unificado para frenar la escalada bélica en Oriente Medio y apostaron por la vía diplomática, al tiempo que descartaron, por ahora, brindar apoyo militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Durante la cumbre celebrada en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete centraron su discusión en la crisis regional, que ha generado creciente preocupación por sus efectos en la seguridad y la economía global. El conflicto, impulsado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, obligó a los mandatarios a priorizar una respuesta común. En sus conclusiones, la UE urgió a todas las partes a ejercer “máxima contención” y respetar el derecho internacional, al advertir que la guerra amenaza la estabilidad regional y mundial. También pidió a Irán y a sus aliados cesar los ataques en la zona, además de impulsar una moratoria contra acciones dirigidas a infraestructuras energéticas y civiles.

Llamarada de gas arde en la refinería de Lanaz tras un ataque en Irak, el 14 de marzo. ı Foto: Reuters

Pese a la tensión en el Golfo, los líderes europeos rechazaron la solicitud de Washington para escoltar buques en Ormuz, aunque sí acordaron reforzar las operaciones marítimas existentes, como Aspides y Atalanta, dentro de sus mandatos actuales.

La alta representante para Asuntos Exteriores del bloque, Kaja Kallas, subrayó la necesidad de encontrar una salida diplomática y confirmó contactos con Teherán y otros actores regionales. “Necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada”, afirmó.

A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió una “desescalada rápida” y planteó suspender ataques contra infraestructuras civiles. En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, alertó sobre el impacto económico del conflicto, especialmente por el alza en los precios de la energía.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la guerra como “ilegal” y exigió a la UE defender el orden internacional basado en normas y no en “la ley del más fuerte”.