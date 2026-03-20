Senado de EU dialoga en Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en el marco de un proceso de acercamiento bilateral definido como “diálogo de paz”. El encuentro, en el que participó la encargada de Negocios estadounidense, Laura Dogu, así como funcionarios venezolanos, fue descrito como una conversación respetuosa orientada a mantener comunicación directa y gestionar diferencias históricas. La delegación norteamericana realiza una visita técnica y política para dar continuidad a la hoja de ruta acordada, con énfasis en la cooperación energética.

A su vez, Washington anunció la reducción de su alerta de viaje a Venezuela a nivel 3, aunque mantiene advertencias máximas en varias regiones por riesgos de violencia y el crimen organizado.

El Departamento de Estado señaló que persisten amenazas como secuestros, robos y operación de grupos como el Tren de Aragua. Advirtió sobre peligros en traslados nocturnos.