Avión de Air Canada Express se estrella con vehículo en aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Avión se estrelló con un vehículo en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Un vuelo de Air Canada Express se estrelló con un vehículo al aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia (LGA), en Nueva York, Estados Unidos, sin reporte de víctimas al momento.

De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, el avión CRJ-900 volaba desde Montreal, operado por Jazz Aviation, socio regional de Air Canada.

Mientras tanto, el Aeropuerto LaGuardia permanece cerrado desde las 21:50 horas, tiempo local, según el sitio web del Sistema Nacional del Espacio Aéreo Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr