Estados Unidos propone acuerdo de 15 puntos para terminar la guerra con Irán: en esto consiste

Irán y Estados Unidos podrían discutir otro acuerdo para poner fin a la guerra.

Estados Unidos entregó a Irán un acuerdo de 15 puntos para poner fin a la guerra, que ha arrastrado a otros países de Medio Oriente mientras entra en su cuarta semana. Jared Kushner y Steve Witkoff, asesores del presidente Donald Trump, trabajan en el mecanismo que plantea exigencias y beneficios para Teherán.

De acuerdo con The New York Times el documento se entregó a Irán a través de Pakistán y, según un informe de News 12, contempla la declaración de un alto el fuego de un mes para discutir el acuerdo.

Fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por ambos medios, indicaron que el acuerdo establece estrictas restricciones al programa nuclear iraní, así como la reapertura sin condiciones del estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por donde, hasta antes de la guerra, circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

¿En qué consiste el plan de paz de EU?

Aunque no está claro si Israel respaldaba la propuesta de Estados Unidos, los principales puntos del acuerdo exigen el desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán.

Teherán deberá comprometerse a nunca intentar obtener armas nucleares , uno de los argumentos que Washington esgrimió para lanzar su operación Furia Épica, el pasado 28 de febrero.

En la misma línea, se plantea que Irán desmantele y destruya sus centrales nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán que, según Donald Trump, habían sido “completa y totalmente borradas” tras la llamada operación Martillo de Medianoche, el bombardeo ejecutado por Estados Unidos el 22 de junio de 2025 con el objetivo de decimar las capacidades nucleares del país persa.

El plan exige a Irán limitar el número y alcance de sus misiles balísticos, que en el futuro deberán ser utilizados exclusivamente para autodefensa, y que deje de financiar y armar a sus aliados en la región de Medio Oriente.

Asimismo, contempla que el estrecho de Ormuz permanezca abierto como una zona marítima libre, sin bloqueos.

¿Qué recibirá a cambio Irán?

A cambio, Estados Unidos levantaría todas las sanciones impuestas a Irán, además de ofrecer asistencia para impulsar un proyecto nuclear de carácter civil en la central de Bushehr para la producción de electricidad, así como retirar la amenaza de reactivar dichas medidas.

Este martes, Trump declaró a la prensa que los iraníes habían hecho un “regalo muy grande”, y aunque no precisó a qué se refería, aseguró que ello demostraba que Estados Unidos estaba “hablando con las personas adecuadas” .

El republicano indicó que el “regalo” se trataba de algo relacionado con el petróleo, el gas y el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

“Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo increíble. Nos dieron un regalo y el presidente llegó hoy; era un regalo muy importante, de gran valor. Estaba relacionado con el petróleo y el gas, y fue un gesto muy noble. Pero lo que me demostró es que estamos tratando con las personas adecuadas” Donald Trump, presidente de Estados Unidos



A raíz de las declaraciones de Trump, el Financial Times informó que Irán había comunicado a la Organización Marítima Internacional que los buques de países “no hostiles” podrían transitar por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, a los barcos de Estados Unidos, Israel y “otros participantes en la agresión” no se les concedería paso seguro.

En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán; no obstante, declaró a CNBC que “mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la operación Furia Épica continúa sin cesar para lograr los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr