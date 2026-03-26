Israel afirma que mató a comandante iraní responsable de cierre del Estrecho de Ormuz

Buques petroleros y de carga se alinean en el estrecho de Ormuz en imagen de archivo.

El Ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video.

“El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”.

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Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Katz, en una declaración en video desde la base militar Kirya en Tel Aviv, señaló que el ataque también abatió a otros altos oficiales de la Armada.

Indicó que el ataque fue “una expresión de apoyo” a Estados Unidos en la reapertura del Estrecho de Ormuz.

La parte iraní aún no ha realizado comentarios al respecto.

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FGR