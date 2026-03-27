El último video de Noelia Castillo antes de morir

Lo que dijo Noelia antes de morir y por qué impactó tanto

En su última aparición pública, Noelia Castillo no gritó ni dramatizó. Habló con calma. Con una serenidad que contrasta con la historia que arrastraba desde hacía más de tres años. Su mensaje fue directo: “quiero morirme en paz”.

El video, difundido días antes de recibir la eutanasia en España, se convirtió en el testimonio final de una joven de 25 años que decidió cerrar su vida bajo sus propios términos, tras un proceso largo, doloroso y profundamente mediático.

Sentada, con voz pausada, Noelia explicó que su decisión no respondía a un impulso ni a un momento de crisis. Era, dijo, el resultado de un proceso largo. Aseguró que no quería ser ejemplo de nadie, rechazó que su caso se utilizara con fines políticos o ideológicos y dejó claro que su decisión era estrictamente personal.

Más que un llamado, su intervención fue una despedida. Sin consignas. Solo una frase que se repitió como eje: vivir así ya no era vida para ella.

@fueradetvshop Noelia se someter a la eutanasia sola y con el vestido ms bonito. Mi madre quiere verme cerrar los ojitos pero le he dicho que no. LO PRIMERO QUE UNA PERSONA QUE TOMA ANTIDEPRESIVOS NO PODRIA DECIRDIR SI QUIERE MORIR O VIVIR! Y LO SEGUNDO QUE DEBERIA DE SER ES QUE OTRA PERSONA DE EL ACUERDO. ♬ sonido original - fueradetvshop - fueradetvshop

El peso detrás de la calma

El video no muestra la historia completa, pero la resume en silencios. Detrás de esa serenidad había una paraplejia irreversible tras lanzarse de un quinto piso, dolor neuropático constante, dependencia total para actividades básicas y secuelas emocionales tras una agresión sexual múltiple.

Todo eso aparece apenas insinuado, pero es el contexto que da sentido a sus palabras. “No es una decisión de un día”

Uno de los momentos más contundentes del video fue cuando dejó claro que su decisión no era precipitada. Llevaba meses —años— sosteniéndola. Con ello buscó desmarcarse de la idea de una reacción impulsiva o desesperada.

Su mensaje apuntaba a otra cosa: la convicción de que su sufrimiento era permanente y que, para ella, no existía una salida aceptable.

Noelia Castillo, en su silla de ruedas; arriba, su madre, Yolanda Ramos. ı Foto: Captura de video

El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo recibió la eutanasia en Cataluña, tras más de 600 días de trámites y disputas legales.

Su último video no cambió el desenlace. Pero sí marcó la forma en que se contó su historia.

Porque más allá de posturas a favor o en contra, dejó una imagen difícil de ignorar: la de una persona joven, lúcida y firme, explicando —sin dramatismo— por qué ya no quería seguir viviendo.

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MSL