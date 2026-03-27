¿Quién aplicó la eutanasia a Noelia Castillo Ramos?

Después de dos años de litigio, la joven Noelia Castillo Ramos, a sus 25 años, recibió la eutanasia en Barcelona, España. El caso generó opiniones divididas y alentó el debate sobre las consecuencias de la violencia sexual y la capacidad de las personas jóvenes de decidir en asuntos de esta magnitud.

Noelia Castillo Ramos argumentó que decidió solicitar la eutanasia después de una serie de eventos traumáticos: primero, fue víctima de un episodio de violencia sexual colectivo, lo cual la llevó a intentar quitarse la vida, situación que, a su vez, le dejó secuelas graves, como parálisis parcial y episodios constantes de dolor.

Muere Noelia Castillo tras larga batalla por eutanasia. ⚖️🕊️ La joven catalana falleció a los 25 años luego de obtener el derecho a la muerte asistida, aprobado desde 2024 y frenado por recursos legales de su padre. 🙏 Su caso, marcado por una lesión medular y años de sufrimiento… pic.twitter.com/IWItYGOIxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 26, 2026

Ahora, después de dos años de litigio y una fuerte oposición de grupos políticos (así como de su propio padre, Gerónimo Castillo), Noelia logró acceder a la eutanasia. Aunque el caso generó debate, posiciones divididas y mensajes de consuelo, también provocó algunos cuestionamientos, por ejemplo: ¿quién aplicó la eutanasia a la joven? Eso respondemos a continuación.

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¿Quién aplicó la eutanasia a Noelia Castillo, joven que accedió a ella a sus 25 años?

El caso de Noelia Castillo Ramos, joven de Barcelona, España, que accedió a la eutanasia a sus 25 años, dio la vuelta al mundo y generó tanto debates, como aplausos, como dudas. Una de ellas es quién aplicó la eutanasia a la mujer.

Los detalles, en este caso, son reservados. Además, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España prohíbe que ciertos datos, como el nombre de los médicos, se difundan públicamente.

Así, no se conoce exactamente en qué hospital se llevó a cabo la eutanasia de Noelia Castillo, aunque, según reportes de medios españoles, habría sido en el Hospital Residència Sant Camil, ubicado en Barcelona, España.

Parte de esta información fue revelada, precisamente, por los grupos opositores a que la joven recibiera el tratamiento, quienes dijeron a medios locales que se apostarían al exterior de “un hospital en la comarca del Garraf”.

Noelia ingresó al mismo el 26 de marzo de 2026 por la mañana, donde pasó sus últimas horas en una habitación de la planta de hospitalización para despedirse de sus familiares y personas cercanas.

Después, personal médico cualificado del hospital le aplicó vía intravenosa una mezcla de tres fármacos para asegurar una sedación profunda y un posterior paro cardiorrespiratorio sin dolor. Por deseo expreso de Noelia, el acto final se realizó en soledad médica.

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