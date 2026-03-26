Muere Noelia Castillo Ramos tras recibir eutanasia

Noelia Castillo Ramos falleció la tarde de este jueves 26 de marzo luego de llevar una lucha desde julio del 2024 para poder acceder a la eutanasia, esto debido a que su padre presentó varios recursos legales para que se suspendiera la muerte asistida.

A los 25 años de edad; y tras librar una batalla legal, Noelia Castillo Ramos pudo acceder a su derecho de muerte asistida, mismo que le había sido consedido desde julio del 2024.

La primera vez que la joven catalana solicitó la muerte asistida, esta fue aprobada por médicos especialistas y respaldada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

⚫️ Este jueves, Noelia Castillo Ramos falleció luego de una intensa lucha en la que pudo acceder a la eutanasia, esto debido a que su padre presentó varios recursos legales para que se suspendiera la muerte asistida.



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Sin embargo; con la representación legal de Abogados Cristianos (AC), el padre de Noelia Castillo Ramos solicitó medidas cautelares de suspensión de la eutanasia que había solicitado la joven.

La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia de España establece que; siempre y cuando esté certificada por un médico, pueden acceder a una muerte asistida aquellos que sufran una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, cónico e imposibilitante.

¿Por qué Noelia Castillo Ramos solicitó la eutanasia?

Noelia Castillo Ramos sufrió abuso sexual en al menos dos ocasiones, la primera vez su pareja sentimental; con quien llevaba una relación de cuatro años, abusó sexualmente de ella mientras dormía, y él mismo se lo contó cuando despertó.

La segunda ocasión este delito fue perpetrado por “tres chicos a la vez”, de quienes no reveló su identidad o nacionalidad; y tan sólo un par de días después, el 2 de octubre del 2022 Noelia se lanzó desde un quinto piso.

El intento de suicidio de Noelia dio como resultado una lesión medular completa que la dejó parapléjica, por lo que el dolor físico que atravesaba Noelia era provocado por los dolores neuropáticos crónicos, sumado al dolor mental y emocional.

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia por la tarde de este 26 de marzo ı Foto: Captura de pantalla / YAS

En una entrevista con un programa de televisión española de Antena 3, Noelia compartió que a los 13 años de edad fue diagnosticada con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

Durante su adolescencia sufrió varios episodios que la marcaron, pasó un tiempo viviendo junto a su herma mayor en una casa de acogida luego de que sus padres se divorciaran.

La vida de Noelia estuvo llena de abuso, abandono y problemas psicológicos, y los dos eventos traumáticos que sufrió al ser víctima de abuso sexual derivaron en que decidiera solicitar la muerte asistida.

Noelia Castilo Ramos logra acceder a la muerte asistida luego de una batalla legal que inició desde 2024 ı Foto: Captura de pantalla / YAS

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