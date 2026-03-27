¿Quién es la madre de Noelia Castillo Ramos, joven que pidió la eutanasia a sus 25 años?

El caso de la española Noelia Castillo, joven que a sus 25 años pidió eutanasia, abrió la discusión a nivel global. El caso generó debate sobre las consecuencias de la violencia sexual, pero también sobre la capacidad de las personas jóvenes para decidir sobre asuntos de esta magnitud, y el rol de los padres en los mismos.

En el caso de Noelia Castillo, sus padres fueron figuras centrales. Mientras que su padre, Gerónimo Casillo, fue un ferviente opositor de que la joven accediera a la eutanasia, su madre, Yolanda Ramos, fue una persona que apoyó la decisión de su hija hasta el final.

Muere Noelia Castillo tras larga batalla por eutanasia. ⚖️🕊️ La joven catalana falleció a los 25 años luego de obtener el derecho a la muerte asistida, aprobado desde 2024 y frenado por recursos legales de su padre. 🙏 Su caso, marcado por una lesión medular y años de sufrimiento… pic.twitter.com/IWItYGOIxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 26, 2026

Así, la historia de Noelia Castillo se convirtió en caso que, además de su innegable dilema moral, se extendió a ser un fuerte drama familiar, con consecuencias para la vida de su hija. Este fue el rol de Yolanda Ramos, “Yoli”, madre de Noelia, en la historia.

¿Quién es la madre de Noelia Castillo?

Noelia Castillo, residente de Barcelona, España, pidió la eutanasia a sus 25 años después de una serie de eventos traumáticos. Sufrió un episodio de abuso sexual colectivo, después del cual intentó quitarse la vida, lo que, a su vez, le dejó secuelas como parálisis parcial y episodios constantes de dolor.

En entrevistas para medios como BBC News, Noelia dijo que la separación de sus padres, cuando ella era chica, inauguró un periodo de incertidumbre en su vida, especialmente debido a que, consecuencia de ese episodio, iniciaron dinámicas de custodia compartida.

Las consecuencias de la separación llegaron hasta la vida adulta de Noelia, pues mientras su padre se opuso a que la joven recibiera la eutanasia, su madre la apoyó hasta el final.

Noelia Castillo Ramos (izq.) y su madre, Yolanda Ramos (der.). ı Foto: Captura de video

La madre de Noelia Castillo Ramos es Yolanda Ramos, también conocida como “Yoli”. Se conocen pocos detalles de ella, aunque, a diferencia de Gerónimo, ella sí se ha mostrado ante los medios, por lo que se conoce su rostro y fotos con su hija.

“Yoli” declaró a medios que le fue difícil aceptar que su hija solicitara la eutanasia, pero al final apoyó la decisión de Noelia en favor de que terminara su sufrimiento.

Así, “Yoli” estuvo junto a Noelia los 601 días que duró la batalla legal para que la joven pudiera acceder a la eutanasia.

Noelia Castillo, en su silla de ruedas; arriba, su madre, Yolanda Ramos. ı Foto: Captura de video

Al final, cuando el proceso le fue concedido a la joven, “Yoli” dijo a medios que no contaba con los recursos para el sepulcro de su hija, especialmente debido a que el padre de Noelia, Gerónimo Castillo, se había negado a contribuir para ello.

Yolanda Ramos fue una de las pocas personas que estuvo con Noelia Castillo mientras recibía el proceso de eutanasia. Días antes, “Yoli” dedicó un último mensaje a su hija a través de televisión:

Mis últimas palabras, por si acaso… por si acaso tú quieres, Noelia, porque sé que me estás viendo. Puedo hacer lo último más por ti, para que salga de ti. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo, igual que voy a estar para lo malo, igual voy a estar para lo bueno Yolanda “Yoli” Ramos, madre de Noelia Castillo



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